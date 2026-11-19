Россия использует ИИ для раскола общества в Европе: в ГУР раскрыли подробности

Генеративный искусственный интеллект стал одним из ключевых инструментов российских спецслужб для проведения информационных операций в Европе. С помощью нейросетей РФ пытается дестабилизировать ситуацию в странах Европейского Союза.

Наиболее активно дезинформационные кампании сейчас разворачиваются в странах Центральной Европы. Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Маскировка под авторитетные медиа и фейки о выборах

По данным украинской разведки, чтобы сформировать искаженное представление о политических процессах и повлиять на электорат, в социальных сетях массово распространяются видеоролики, созданные с помощью нейросетей. Для повышения доверия аудитории эти материалы маскируют под сюжеты известных и авторитетных медиа, незаконно используя их логотипы и фирменную символику.

Сгенерированные искусственным интеллектом спикеры транслируют выгодные Кремлю нарративы, распространяют ложь о международной ситуации, а также пытаются дискредитировать конкретных европейских политиков. В частности, в таких видео звучат сфабрикованные обвинения в преступлениях или непристойном поведении, а также публикуются фальшивые заявления от имени государственных деятелей. В ГУР отмечают, что аналогичные методы ранее уже применялись во время избирательных кампаний в Восточной Европе и на Южном Кавказе.

Попытки раскола и главная цель РФ

Помимо современных политических тем, в информационной войне активно используется эксплуатация исторического прошлого, сформированного после Второй мировой войны.

В качестве примера в разведке приводят информационную кампанию, направленную на внутреннюю аудиторию Германии. В ее рамках продвигаются призывы к новому разделению страны на ФРГ и ГДР по образцу эпохи холодной войны. Таким способом предпринимаются попытки углубить существующие в немецком обществе разногласия и создать иллюзию критического уровня внутренней напряженности.

По оценке ГУР, системное создание триггерных тем, разжигание вражды и провоцирование внутренних конфликтов преследуют вполне конкретную стратегическую задачу. Подрывная деятельность направлена в первую очередь против тех европейских политиков и сил, которые осуждают российскую агрессию, поддерживают Украину и выступают за усиление санкционного давления. Конечная цель подобных операций – погрузить европейские государства в решение внутренних кризисов, отвлекая их внимание и ресурсы от противодействия внешним угрозам.

Напомним, Соединенные Штаты Америки и Россия могут заблокировать начало международных переговоров о введении юридически обязательных ограничений на использование автономного оружия с искусственным интеллектом. Соответствующий вопрос рассмотрят на этой неделе на международной встрече в Женеве, однако позиции ведущих военных держав существенно различаются.

Как писал OBOZ.UA, разработанные украинцами беспилотники с искусственным интеллектом самостоятельно определили цели и приняли решение о поражении российских военных. В результате атаки были уничтожены вражеский грузовик и ликвидированы несколько оккупантов.