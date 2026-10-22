Россия убила ее мужа и детей: на Харьковщине простились с погибшей в ДТП Ольгой Кривогуб. Фото

В Харьковской области в ДТП погибла украинка Ольга Кривогуб, которая в феврале в результате российского удара по Богодухову потеряла мужа и троих детей. Женщину 21 октября похоронили в Сковородиновке Богодуховского района – то есть, вместе почти со всей семьей. А ее семимесячная дочь Екатерина все еще в больнице.

В катафалк, который должен был забрать тело женщины из морга, попал российский дрон. Об этом рассказала сестра Ольги Наталья Кривогуб.

"Хотели доставить из ритуальной службы гроб, все, что нужно, и по дороге в морг попал дрон. Нам просто позвонили, сказали, что вот так и так, такое случилось. Мы нашли ритуальную службу в Харькове, и нам сразу откликнулись и сказали: "Так, конечно", – рассказала Наталья.

В катафалк, который должен б... Источник: Суспільне Развернуть

Судьба дочери

Женщина утверждает, что получила разрешение забрать племянницу Катерину.

"Я за неделю уже к ней привыкла. Она, видно, знаете, почувствовала родную кровь. Поэтому здесь без вопросов. И мы с ней родились в одном месяце: она 11 марта, я – 28-го. Врачи сказали, что до конца недели нам точно еще нужно побыть в больнице. А там, думаю, уже домой", – говорит Наталия.

Ольгу Кривогуб похоронили в Сковородиновке. Источник: Суспільне

Это подтверждает и крестная мать Катерины Вероника Марченко.

"Ее берет под опеку родная сестра Ольги Наталия. Она провела с ней в больнице почти неделю, и станет намного легче, когда девочку выпишут, ведь у Наталии дома двое собственных детей. Помогает медицинский персонал, медсестры – им тоже большая благодарность", – говорит она.

Гибель всей семьи

Ольгу похоронили рядом со всей семьей. Источник: Суспільне

Как сообщал OBOZ.UA, российские захватчики ударили "Шахедом" по дому семьи в Богодухове ночью 10 февраля. Причем семья переехала в этот дом всего за день до российского удара – дом выбрали поближе к больнице, потому что женщина была беременна четвертым ребенком.

В ночь на 10 февраля муж Ольги Григорий лег спать в комнате с тремя детьми, а Ольга ночевала в другой комнате.

Ольгу Кривогуб похоронили в Сковородиновке. Источник: Суспільне

Из-за удара российских преступников Григорий и трое детей погибли, выжила только беременная Ольга.

34-летний муж Ольги Григорий был ветераном, воевал под Купянском и на Запорожье, где потерял ногу.

Ольга Кривогуб и ее дочь Катерина. Источник: Суспільне

Ольга родила 11 марта. Девочку назвали Катериной. А уже 13 октября Ольга погибла в ДТП.