"Равный равному": как ретриты по посттравматическому росту от "Серця Азовсталі" помогают защитникам восстанавливаться

Поддержка побратимов, работа с психологами-тренерами, медитации и групповые занятия – ретриты посттравматического роста проекта Рината Ахметова "Серце Азовсталі" сочетают разные методики, которые помогают защитникам восстанавливаться после пережитого, находить внутренние опоры и возвращать чувство единства. Один из ключевых принципов этой работы – "равный равному": опытом восстановления делятся те, кто сам прошел через войну, оборону Мариуполя и российский плен.

Ретриты посттравматического... Источник: "Серце Азовсталі" Развернуть

"Это основано на том, что такой же ветеран, такой же побратим, уже прошедший этот путь, передает свой опыт тем, кто недавно вернулся из плена. Он рассказывает собственную историю, делится тем, как ему удалось реабилитироваться, что помогло справиться со страхами и триггерами. Параллельно работают психологи-тренеры, которые помогают проработать пережитое. Такой подход дает возможность получать поддержку и профессионально, и от человека, который действительно понимает твой опыт", – объясняет Владимир Вдовенко, тренер по посттравматическому росту ОО "Серце Азовсталі", который сам прошел оборону Мариуполя и российский плен.

Важность общения с людьми со схожим опытом отмечает и Руслан Кулинич – морской пехотинец, защитник Мариуполя, который провел в российском плену 38 месяцев и 8 дней. Он стал участником ретрита "Серця Азовсталі" в Трускавце и особенно ценит возможность быть среди побратимов, которые понимают его без лишних объяснений.

"Самое интересное в том, что ты встречаешься с такими же людьми, как и ты, с таким же опытом. Если никто не будет поддерживать ветеранов, военных после возвращения с войны, то это будет беда-бедовая. Именно поэтому такие программы, как "равный равному", очень важны", – говорит Руслан Кулинич.

Ретриты посттравматического... Источник: "Серце Азовсталі" Развернуть

Руслан знает, насколько непростым может быть путь возвращения к мирной жизни. Во время обороны Мариуполя он пережил авиаудар, а после попытки прорыва попал в плен. Пока семья боролась за его освобождение, он провел в неволе почти четыре года. После возвращения Руслану пришлось заново налаживать жизнь с женой, восстанавливать связи и привыкать к жизни на свободе.

Сегодня он сам участвует в акциях в поддержку освобождения побратимов, которые до сих пор находятся в плену. А участие в ретрите стало для него еще одной возможностью побыть среди своих, получить поддержку и приобщиться к совместным практикам восстановления.