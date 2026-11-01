"Радиационная опасность!" и "Уличные бои!" Неизвестные взломали приложение "Воздушная тревога"

Однако в Воздушных силах ВСУ заверяют, что нужно сохранять спокойствие и следить за сообщениями официальных источников. Там отметили, что пользователи приложений могли получить ложные уведомления о радиационной опасности.

Вероятно, было взломано прил... Источник: Скриншот Развернуть

"Внимание! Вероятно, приложение "Воздушная тревога" подверглось вражескому воздействию. Радиационной угрозы нет! Сохраняйте спокойствие, следите за сообщениями на нашем канале!" – говорится в сообщении военных.

Никакой радиационной или яде... Источник: Скриншот Развернуть

Нужно сохранять спокойствие... Источник: Скриншот Развернуть

Стоит отметить, что некоторым пользователям соцсетей приходили уведомления от приложения о уличных боях в Киеве или ядерной угрозе со стороны РФ.

Также позже пользователи соцсетей сообщили о взломе приложения EasyPay. Официальной информации об этом пока нет.

Возможен также взлом приложения EasyPay. Источник: Скриншот

Подробности

Позже разработчик приложения "Повітряна тривога" подтвердил кибератаку и призвал не переходить по указанной ссылке.

Разработчик приложения "Пові... Источник: Скриншот Развернуть

В Центре противодействия дезинформации также сообщили, что приложение "Повітряна тривога", вероятно, подверглось взлому.

"В настоящее время распространяемая информация об уровнях угроз не соответствует действительности. Призываем не паниковать, не переходить по сторонним ссылкам и не распространять непроверенную информацию. Следите за сообщениями о воздушных тревогах через официальные каналы и ресурсы уполномоченных органов", – подчеркнули в ЦПД.

В КГГА также объяснили ситуацию с оповещениями о тревоге. Там отметили, что приложение "Воздушная тревога", вероятно, подверглось вражескому вмешательству.

"Киев Цифровой" и уличная система оповещения работают в штатном режиме и сообщат об опасности в случае ее возникновения. На момент сообщения КГГА воздушной тревоги в Киеве нет. ​Киевлян призывают сохранять спокойствие, не распространять непроверенную информацию и следить за официальными сообщениями", – говорится в сообщении.

Рекомендации Минцифры

– Как узнавать о воздушной тревоге в своем городе, пока не работает приложение "Тривога!"1. Включите экстренные уведомления на смартфоне. Государственная система экстренного оповещения отправляет сигналы об опасности, игнорируя режимы тишины на вашем устройстве. Это гарантирует, что вы мгновенно услышите тревогу и успеете спуститься в укрытие.

– IOS: "Параметры" – "Уведомления". Прокрутите экран вниз и включите переключатели в разделе "Экстренные оповещения".

– Android: "Настройки" – "Пароли и безопасность" (или "Безопасность и экстренные ситуации") – "Экстренные уведомления". Активируйте переключатели. Или "Местоположение" – найдите пункт "Уведомления о воздушных тревогах в Украине" → перейдите в него и включите уведомления.

– Обращайте внимание на сирены и другие системы оповещения. Они работают. Услышав сигнал воздушной тревоги или получив официальное сообщение о ней, немедленно направляйтесь в ближайшее укрытие и оставайтесь там до официального отбоя.

– Читайте только официальные источники. Проверенную информацию о воздушных угрозах и перемещении вражеских целей получайте исключительно из каналов Воздушных сил ВСУ.

– Приложение "Киев Цифровой". Для жителей Киева уведомления о воздушной тревоге в приложении "Киев цифровой" работают в штатном режиме.

Напомним, что в воскресенье, 1 ноября, российский беспилотник атаковал территорию общежития профессионального училища в Козятинской общине в Винницкой области. В результате удара погибли два человека. По уточненной информации, это 13-летняя девочка и женщина, которая умерла в реанимации.

Как сообщал OBOZ.UA, в течение дня 1 ноября российская оккупационная армия нанесла серию ударов по Черновцам. В результате атаки в областном центре пострадали двое мирных жителей. Также зафиксированы пожар и повреждение административного здания.

В воскресенье, 1 ноября, неизвестные хакеры, вероятно, взломали приложение "Воздушная тревога" в Украине. Было объявлено, в частности, о химической опасности.

Впрочем, в Воздушных силах ВСУ уверяют, что нужно сохранять спокойствие и следить за сообщениями официальных источников. Там отметили, что пользователи приложений могли получить ложные оповещения о радиационной опасности.

Вероятно, было взломано прил... Источник: Скриншот Развернуть

"Внимание! Вероятно, приложение "Повітряна тривога" подверглось вражескому воздействию. Радиационной угрозы нет! Сохраняйте спокойствие, следите за нашими сообщениями на нашем канале!" – говорится в сообщении военных.

Никакой радиационной или яде... Источник: Скриншот Развернуть

Нужно сохранять спокойствие... Источник: Скриншот Развернуть

Стоит отметить, что некоторым пользователям соцсетей приходили уведомления от приложения о уличных боях в Киеве или ядерной угрозе со стороны РФ.

Напоминаем, что в воскресенье, 1 ноября, российский беспилотник атаковал территорию общежития профессионального училища в Козятинской общине на Винниччине. В результате удара погибли два человека. По уточненной информации, это 13-летняя девочка и женщина, которая умерла в реанимации.

Как сообщал OBOZ.UA, в течение дня 1 ноября российская оккупационная армия нанесла серию ударов по Черновцам. В результате атаки в областном центре пострадали два мирных жителя. Также зафиксированы пожар и повреждение административного здания.