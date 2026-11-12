Пятница, 13-е: какие суеверия и приметы существуют
Пятница 13-е.
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Пятница, 13-е, издавна окутана мистическими историями, суевериями и приметами. Одни люди стараются в этот день не принимать важных решений, другие откладывают поездки и даже боятся выходить из дома.
Откуда возник страх перед этой датой, каких примет придерживаются в разных уголках мира и действительно ли есть основания опасаться пятницы, 13-го, рассказывает OBOZ.UA.
Почему пятницу, 13-е, считают несчастливым днем
Существует несколько версий происхождения суеверий, связанных с этой датой. Одна из них восходит к христианским традициям. Согласно библейской истории, на Тайной вечере присутствовали 13 человек – Иисус Христос и его 12 апостолов. Распятие Иисуса произошло в пятницу, поэтому со временем сочетание этого дня недели с числом 13 стали воспринимать как дурной знак.
Другое объяснение связывают со скандинавской мифологией. Согласно одному из популярных преданий, бог хитрости Локи стал тринадцатым гостем на пиру богов. Его появление привело к трагическим событиям, в частности к гибели бога Бальдра.
Еще одна история касается рыцарей-тамплиеров. В пятницу, 13 октября 1307 года, по приказу французского короля Филиппа IV начались массовые аресты членов ордена. Позже это событие также стали связывать с мистической репутацией даты.
Однако у историков нет убедительных доказательств того, что именно эти события стали причиной возникновения современного суеверия. И научных подтверждений тому, что пятница, 13-е, приносит несчастье, нет.
Какие приметы существуют на пятницу, 13-е
В народных поверьях с этой датой связано немало предостережений. Самые распространенные из них касаются денег, путешествий и важных жизненных решений.
- Не начинать новых дел. Согласно поверьям, проекты, начатые в этот день, могут оказаться неудачными.
- Не отправляться в дальнюю дорогу. Суеверные люди считают, что путешествия могут сопровождаться неприятностями.
- Не заключать сделок. Существует примета, что подписанные в этот день документы и финансовые договоренности не принесут желаемого результата.
- Остерегаться черных кошек. В некоторых культурах верят, что черная кошка, перебежавшая дорогу, предвещает неудачу.
- Не разбивать зеркала. Согласно древнему суеверию, разбитое зеркало может принести семь лет несчастий.
- Не собираться за столом компанией из 13 человек. Считается, что такое количество гостей может навлечь беду на кого-то из присутствующих.
- Избегать рискованных занятий. Некоторые люди стараются не пользоваться лестницами и не выполнять опасную работу.
Разумеется, все эти предостережения относятся к народным верованиям и не имеют научного обоснования.
Как относятся к пятнице, 13-му, в разных странах
Германия
Здесь число 13 традиционно ассоциируется с неудачей. Некоторые люди избегают важных встреч и ответственных решений в пятницу, 13-го. Особенно плохой приметой считают черную кошку, перебегающую дорогу.
Великобритания
Суеверия вокруг числа 13 нашли отражение даже в нумерации мест и помещений. В некоторых зданиях стараются избегать этого номера. Существует также поверье, что пятница – неблагоприятный день для начала морского путешествия.
Франция
Одно из традиционных поверий касается застолья. Если за столом собираются 13 гостей, это считают плохим знаком. Согласно одному из обычаев, в таком случае ставят дополнительный стул или приглашают еще одного человека.
США
Страх перед числом 13 особенно заметен в гостиницах и многоэтажных зданиях. Иногда после 12-го этажа в нумерации сразу идет 14-й. Аналогично в некоторых гостиницах можно не найти номера комнаты с числом 13.
Испания и Греция
В отличие от многих других стран, здесь традиционно несчастливым считают вторник, 13-е. Именно с ним связывают различные запреты и предостережения.
Италия
В этой стране опасаются другой даты – пятницы, 17-го. Число 17 имеет негативные ассоциации, в частности из-за давних культурных традиций.
Китай
Здесь особое беспокойство вызывает число 4, ведь его произношение по-китайски созвучно слову "смерть". Из-за этого в некоторых зданиях избегают соответствующей нумерации этажей, а номера телефонов с большим количеством четверок могут быть менее желанными.
Действительно ли пятница, 13-е, приносит неудачу
Психологи объясняют страх перед этой датой влиянием ожиданий. Когда человек заранее убежден, что день будет неудачным, он чаще замечает неприятности и связывает их с числом 13.
В то же время позитивные события могут оставаться без внимания, поскольку не соответствуют сформировавшимся ожиданиям.
На самом деле нет доказательств того, что пятница, 13-е, опаснее любого другого дня. Поэтому к многочисленным приметам стоит относиться как к части культурного наследия и народного фольклора, а не как к предсказанию будущего.
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