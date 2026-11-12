Пятница, 13-е: какие суеверия и приметы существуют

Пятница, 13-е, издавна окутана мистическими историями, суевериями и приметами. Одни люди стараются в этот день не принимать важных решений, другие откладывают поездки и даже боятся выходить из дома.

Откуда возник страх перед этой датой, каких примет придерживаются в разных уголках мира и действительно ли есть основания опасаться пятницы, 13-го, рассказывает OBOZ.UA.

Почему пятницу, 13-е, считают несчастливым днем

Существует несколько версий происхождения суеверий, связанных с этой датой. Одна из них восходит к христианским традициям. Согласно библейской истории, на Тайной вечере присутствовали 13 человек – Иисус Христос и его 12 апостолов. Распятие Иисуса произошло в пятницу, поэтому со временем сочетание этого дня недели с числом 13 стали воспринимать как дурной знак.

Другое объяснение связывают со скандинавской мифологией. Согласно одному из популярных преданий, бог хитрости Локи стал тринадцатым гостем на пиру богов. Его появление привело к трагическим событиям, в частности к гибели бога Бальдра.

Еще одна история касается рыцарей-тамплиеров. В пятницу, 13 октября 1307 года, по приказу французского короля Филиппа IV начались массовые аресты членов ордена. Позже это событие также стали связывать с мистической репутацией даты.

Однако у историков нет убедительных доказательств того, что именно эти события стали причиной возникновения современного суеверия. И научных подтверждений тому, что пятница, 13-е, приносит несчастье, нет.

Какие приметы существуют на пятницу, 13-е

В народных поверьях с этой датой связано немало предостережений. Самые распространенные из них касаются денег, путешествий и важных жизненных решений.

Не начинать новых дел. Согласно поверьям, проекты, начатые в этот день, могут оказаться неудачными.

Не отправляться в дальнюю дорогу. Суеверные люди считают, что путешествия могут сопровождаться неприятностями.

Суеверные люди считают, что путешествия могут сопровождаться неприятностями. Не заключать сделок. Существует примета, что подписанные в этот день документы и финансовые договоренности не принесут желаемого результата.

Существует примета, что подписанные в этот день документы и финансовые договоренности не принесут желаемого результата. Остерегаться черных кошек. В некоторых культурах верят, что черная кошка, перебежавшая дорогу, предвещает неудачу.

В некоторых культурах верят, что черная кошка, перебежавшая дорогу, предвещает неудачу. Не разбивать зеркала. Согласно древнему суеверию, разбитое зеркало может принести семь лет несчастий.

Не собираться за столом компанией из 13 человек. Считается, что такое количество гостей может навлечь беду на кого-то из присутствующих.

Считается, что такое количество гостей может навлечь беду на кого-то из присутствующих. Избегать рискованных занятий. Некоторые люди стараются не пользоваться лестницами и не выполнять опасную работу.

Разумеется, все эти предостережения относятся к народным верованиям и не имеют научного обоснования.

Как относятся к пятнице, 13-му, в разных странах

Германия

Здесь число 13 традиционно ассоциируется с неудачей. Некоторые люди избегают важных встреч и ответственных решений в пятницу, 13-го. Особенно плохой приметой считают черную кошку, перебегающую дорогу.

Великобритания

Суеверия вокруг числа 13 нашли отражение даже в нумерации мест и помещений. В некоторых зданиях стараются избегать этого номера. Существует также поверье, что пятница – неблагоприятный день для начала морского путешествия.

Франция

Одно из традиционных поверий касается застолья. Если за столом собираются 13 гостей, это считают плохим знаком. Согласно одному из обычаев, в таком случае ставят дополнительный стул или приглашают еще одного человека.

США

Страх перед числом 13 особенно заметен в гостиницах и многоэтажных зданиях. Иногда после 12-го этажа в нумерации сразу идет 14-й. Аналогично в некоторых гостиницах можно не найти номера комнаты с числом 13.

Испания и Греция

В отличие от многих других стран, здесь традиционно несчастливым считают вторник, 13-е. Именно с ним связывают различные запреты и предостережения.

Италия

В этой стране опасаются другой даты – пятницы, 17-го. Число 17 имеет негативные ассоциации, в частности из-за давних культурных традиций.

Китай

Здесь особое беспокойство вызывает число 4, ведь его произношение по-китайски созвучно слову "смерть". Из-за этого в некоторых зданиях избегают соответствующей нумерации этажей, а номера телефонов с большим количеством четверок могут быть менее желанными.

Действительно ли пятница, 13-е, приносит неудачу

Психологи объясняют страх перед этой датой влиянием ожиданий. Когда человек заранее убежден, что день будет неудачным, он чаще замечает неприятности и связывает их с числом 13.

В то же время позитивные события могут оставаться без внимания, поскольку не соответствуют сформировавшимся ожиданиям.

На самом деле нет доказательств того, что пятница, 13-е, опаснее любого другого дня. Поэтому к многочисленным приметам стоит относиться как к части культурного наследия и народного фольклора, а не как к предсказанию будущего.

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