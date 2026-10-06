Пятнадцать защитников Мариуполя приступили к обучению в рамках программы "Жить навстречу"

15 команд, состоящих из защитников Мариуполя, их родных и соратников, приступили к обучению в рамках специального сезона образовательно-грантовой программы "Жить навстречу", которая инициирована и реализуется при финансовой поддержке ПУМБ, осуществляется в партнерстве с Фондом Рината Ахметова, ОО "Сердце Азовстали", ОО "Редут Бизнес" и KSE Graduate Business School.

Программа "Жить навстречу" помогает ветеранам и ветеранкам, военнослужащим и их партнерам развивать собственное дело – от формирования бизнес-идеи до запуска или расширения предприятия. В течение двух месяцев участники будут получать практические знания от преподавателей KSE Graduate Business School, а также менторскую и экспертную поддержку от ОО "Редут Бизнес". По итогам обучения финалисты смогут защитить свои бизнес-планы и претендовать на грантовое финансирование от ПУМБ в размере 500 тысяч гривен.

15 защитников Мариуполя нача... Источник: "Сердце Азовстали" Развернуть

ПУМБ и KSE Graduate Business School на протяжении нескольких лет являются надежными партнерами "Сердца Азовстали" в поддержке защитников Мариуполя. Именно поэтому в этом году в рамках программы "Жить навстречу" было решено создать отдельный набор для защитников Мариуполя, их семей и сослуживцев. Он дополняет комплексную экосистему поддержки "Сердца Азовстали", которая охватывает физическое и психологическое восстановление, трудоустройство, поддержку ветеранского предпринимательства, профессиональное развитие и возможности для самореализации. Для проекта Рината Ахметова "Сердце Азовстали" эта программа является первым шагом к созданию собственного уникального ветеранского бизнес-пространства в будущем по примеру Dog Tag в США.Найти дело жизни, которое будет экономически успешным, – важная часть большой миссии "Сердца Азовстали" по поддержке защитников Мариуполя.

Если одни наши программы направлены на физическое и психологическое восстановление, то этот проект помогает ветеранам двигаться к финансовой самостоятельности. Собственный бизнес – это реабилитация через действие, возможность перейти от статуса получателя помощи к создателю перемен и новых рабочих мест. Ветеран становится примером для собратьев и мотивирует других развиваться и строить успешную жизнь после службы", – отметила директор ОО "Сердце Азовстали" Татьяна Мальцева.

15 защитников Мариуполя нача... Источник: "Сердце Азовстали" Развернуть

"Совместно с партнерами (ПУМБ, ОО "Редут Бизнес", ОО "Сердце Азовстали", Фонд Рината Ахметова) создали специальный сезон образовательно-грантовой программы "Жить навстречу" для Защитников Мариуполя. Накануне Дня Защитников это подтверждение того, что мы оказываем поддержку не словами, а делами. Обучение станет первым шагом к собственному бизнесу: участники проверят жизнеспособность бизнес-модели, подготовят бизнес-план и бюджет, а также научатся презентовать идеи перед жюри, которое выберет победителей для получения гранта", – Татьяна Измайлова, академический директор программы "Жить навстречу".

Образовательно-грантовая программа "Жить навстречу" инициирована и внедряется при финансовой поддержке ПУМБ, реализуется в партнерстве с Фондом Рината Ахметова, ОО "Сердце Азовстали", ОО "Редут Бизнес" и KSE Graduate Business School.