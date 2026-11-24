Приемная семья, поселковая община и IT-компания – среди 18 лауреатов национальной награды "Семья для каждого ребенка. Better Care Awards" 2026

20 ноября, во Всемирный день ребенка, во Львове во второй раз вручили национальную награду "Семья для каждого ребенка. Better Care Awards". В этом году поступило 515 заявок со всей Украины – на 40% больше, чем в прошлом году. Среди 18 лауреатов и лауреаток – люди, общины, организации и компании со всей Украины, которые меняют к лучшему жизнь детей и семей.

Национальная награда "Семья... Источник: Better Care Awards" 2026 Развернуть

Мероприятие прошло под патронатом первой леди Украины Елены Зеленской и при участии вице-премьер-министра Украины по гуманитарной политике – министра культуры Украины Татьяны Бережной, министра социальной политики, семьи и единства Дениса Улютина, главы Государственной службы Украины по делам детей Валентины Зозули, главы Координационного центра по развитию семейного воспитания и ухода за детьми Ирины Туляковой, главы Представительства UNICEF в Украине Анн-Клер Дюфе и заместителя председателя Верховной Рады, народного депутата Елены Кондратюк.

Вице-спикер Верховной Рады У... Источник: Better Care Awards" 2026 Развернуть

Награду учредили в 2025 году, чтобы отметить тех, кто становится семьей для ребенка, поддерживает семьи и внедряет новые подходы к заботе о детях. Их истории – часть реформы системы ухода и поддержки детей, которую Украина реализует в рамках Стратегии обеспечения права каждого ребенка на рост в семейном окружении.

Лауреаты в номинации "Архитекторы заботы". Источник: Better Care Awards" 2026

"Я знаю, что эта деятельность не ради наград. Но наше "спасибо" им все равно нужно. И не только им – всем нам. Так мы демонстрируем, что забота о детях для Украины – безусловная ценность, независимо от тяжелых времен", – сказала Елена Зеленская.

Первая леди Украины Елена Зеленская. Источник: Better Care Awards" 2026

Одну из наград вручили Ларисе Дрильчук, матери-воспитательнице большой приемной семьи из Харьковской области. 18 лет назад она стала приемной мамой троих братьев, а всего в ее семье воспитывались 12 детей. Из-за оккупации семья эвакуировалась, а позже узнала, что их дом разрушен. Сейчас они живут в новом, полностью обустроенном доме, который Фундация Елены Зеленской построила в рамках проекта "Адрес детства".

БО "БФ "Люмос Украина". Источник: Better Care Awards" 2026

"Когда нам пришлось оставить свой дом, я думала только об одном: чтобы все дети были рядом. Для меня эта награда – символ силы каждого, кто принял ребенка в семью и не отпускает его руку даже тогда, когда очень сложно", – говорит Лариса Дрильчук.

Среди лауреатов этого года – общины, которые заботятся о семьях еще до того, как возникает риск разлучения с ребенком, центры, сделавшие реабилитацию доступной рядом с домом, бизнесы, которые годами поддерживают детей и семьи.

Академический камерный оркес... Источник: Better Care Awards" 2026 Развернуть

20 ноября, во Всемирный день... Источник: Better Care Awards" 2026 Развернуть

"Будущее Украины зависит от того, в каких условиях растут наши дети, какие ценности они усваивают и какие возможности получают. Поэтому защита прав детей, поддержка семей и создание условий для полноценного развития каждого ребенка являются ключевыми приоритетами гуманитарной политики. Истории нынешних лауреатов показывают, как много мы можем сделать, объединяя усилия государства, общин, бизнеса и гражданского общества. Благодарна каждому, кто своим ежедневным трудом помогает украинским детям расти в любви, заботе и безопасности", – сказала Татьяна Бережная, вице-премьер-министр Украины по гуманитарной политике Украины – министр культуры Украины.

Вице-премьер-министр Украины... Источник: Better Care Awards" 2026 Развернуть

Лауреатов отметили в четырех номинациях: "Архитекторы заботы" – за лидерство во внедрении реформы, "Сила семьи" – за поддержку семьи как лучшей среды для ребенка, "Послы тепла" – за развитие семейных форм воспитания и усыновления, "Голос перемен" – за общественную поддержку реформы.

Лауреаты в номинации "Голос перемен". Источник: Better Care Awards" 2026

""Родина для каждой дитини. Better Care Awards" – прежде всего о людях, лидерах и лидерках, которые каждый день берут на себя ответственность за детей. Это семьи, чей пример вдохновляет других сделать первый шаг. Это проекты и инициативы, благодаря которым в громадах появляются решения для каждого ребенка: патронат, семейные формы воспитания, реабилитация ребенка рядом с домом, наставник для подростка на пути к самостоятельной жизни. Именно так формируются устойчивые изменения, в центре которых всегда остается ребенок", – отметила Ирина Тулякова, глава Координационного центра по развитию семейного воспитания и ухода за детьми.

Лауреаты в номинации "Амбассадоры тепла". Источник: Better Care Awards" 2026

Награду традиционно вручают 20 ноября, во Всемирный день ребенка, который напоминает об общей ответственности государства, общин, бизнеса и каждого из нас за соблюдение прав детей.

"Права детей воплощаются в жизнь через конкретные решения и действия: когда семьи получают поддержку, общины имеют необходимые услуги, а дети могут расти в семейном окружении. ЮНИСЕФ рад поддерживать Украину во внедрении этой важной реформы. Сегодня мы отмечаем тех, кто уже превращает эти принципы в реальные изменения для детей. И важно, чтобы их пример вдохновлял все больше людей присоединяться и действовать – чтобы каждый ребенок мог реализовать свои права, развиваться и иметь будущее, которого он заслуживает", – отметила Анн-Клер Дюфей, глава Представительства ЮНИСЕФ в Украине. Имена и истории всех лауреатов – на сайте: Методологическую поддержку отбора номинантов обеспечила компания KPMG в Украине.

Глава Представительства UNIC... Источник: Better Care Awards" 2026 Развернуть

Награду "Семья для каждого ребенка. Better Care Awards" учредили в 2025 году как совместную инициативу Координационного центра по развитию семейного воспитания и ухода за детьми, UNICEF, Фундации Елены Зеленской и Центра социальных изменений и поведенческой экономики при поддержке Европейского Союза.

"Дударик" и "Сестрички". Источник: Better Care Awards" 2026

Партнеры нынешней церемонии награждения – компании, инвестирующие в программы поддержки семей с детьми: оператор электронных коммуникаций Киевстар, технологическая компания Lenovo, сеть автозаправочных комплексов WOG, благотворительная организация BGV Charity Fund, ювелирный дом SOVA, сервис подарочных карт Gift Mall. Информационные партнеры – Starlight Media, Рубрика и Громадське радіо.