"Приняты десятки заявлений": эвакуированным жителям Олешек, потерявшим документы, уже оформляют новые паспорта

Государственная миграционная служба Украины помогает жителям Олешек, которые эвакуировались с временно оккупированной территории без украинских документов, оформить новые паспорта. По состоянию на воскресенье, 1 ноября, ведомство приняло десятки соответствующих заявлений.

Об этом рассказал министр внутренних дел Иван Выговский. На своей странице в Facebook он поделился видео, отметив, что к процессу встречи и сопровождения эвакуированных мирных жителей Херсонщины присоединились более 300 сотрудников системы МВД.

По словам Выговского, они были рядом на каждом из этапов. "Пограничники обеспечили оформление и одними из первых сказали: "Добро пожаловать в Украину!". Спасатели обустроили палатки, где люди могли согреться и отдохнуть. Полицейские сопровождали колонны автобусов и машин скорой помощи, помогли маломобильным людям уже в больницах. Два грузовика ГСЧС Украины перевезли вещи и животных", – рассказал глава министерства.

Мужчина выходит из автобуса. Источник: скриншот ролика

Пожилая женщина также смогла... Источник: скриншот ролика Развернуть

Медик обнимает эвакуированную женщину. Источник: скриншот ролика

Жители Олешек забрали с собо... Источник: скриншот ролика Развернуть

Жители Олешек забрали с собо... Источник: скриншот ролика Развернуть

"В эти минуты сотрудники Государственной миграционной службы оформляют эвакуированным жителям паспорта гражданина Украины. Многие люди потеряли в оккупации все свои документы. Есть и дети, которые получат паспорт впервые.

Уже принято десятки заявлений, делаем все максимально удобно и бесплатно", – заявил Выговский.

Государственная миграционная... Источник: скриншот ролика Развернуть

По состоянию на 1 ноября офо... Источник: скриншот ролика Развернуть

В МВД показали, как люди пол... Источник: скриншот ролика Развернуть

Сотрудница помогает женщине,... Источник: скриншот ролика Развернуть

Украинские паспорта, которые... Источник: скриншот ролика Развернуть

Жители Олешек получали помощь от подразделений, подчиненных МВД, еще тогда, когда находились в городе.

Нацгвардейцы, пограничники и другие защитники использовали БПЛА, чтобы доставлять продукты на левобережье Херсонской области. "Сегодня эвакуированные жители говорят, что эта помощь позволяла выжить", – отметил министр.

Полный текст публикации. Источник: скриншот Facebook Ивана Выговского

Флаг с изображением герба Олешек. Источник: скриншот ролика

Как писал OBOZ.UA:

– Во время так называемого перемирия, объявленного в части населенных пунктов Херсонщины, удалось организовать гуманитарную миссию в оккупированном городе Олешки. Этому способствовало посредничество первой леди США Мелании Трамп. Украинская делегация добралась до населенного пункта 30 октября, чтобы помочь местным жителям и эвакуировать желающих. В тот же день отправились автобусы с людьми, которые решили уехать из Олешек.

– Мирные жители города вернулись на подконтрольную Украине территорию через Россию и Беларусь. Люди пересекли границу в Черниговской области.