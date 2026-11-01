"Приняты десятки заявлений": эвакуированным жителям Олешек, потерявшим документы, уже оформляют новые паспорта
Как встречали жителей города Олешки.
Источник: скриншот ролика
Государственная миграционная служба Украины помогает жителям Олешек, которые эвакуировались с временно оккупированной территории без украинских документов, оформить новые паспорта. По состоянию на воскресенье, 1 ноября, ведомство приняло десятки соответствующих заявлений.
Об этом рассказал министр внутренних дел Иван Выговский. На своей странице в Facebook он поделился видео, отметив, что к процессу встречи и сопровождения эвакуированных мирных жителей Херсонщины присоединились более 300 сотрудников системы МВД.
По словам Выговского, они были рядом на каждом из этапов. "Пограничники обеспечили оформление и одними из первых сказали: "Добро пожаловать в Украину!". Спасатели обустроили палатки, где люди могли согреться и отдохнуть. Полицейские сопровождали колонны автобусов и машин скорой помощи, помогли маломобильным людям уже в больницах. Два грузовика ГСЧС Украины перевезли вещи и животных", – рассказал глава министерства.
Мужчина выходит из автобуса.
Источник: скриншот ролика
Пожилая женщина также смогла...
Источник: скриншот ролика
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Медик обнимает эвакуированную женщину.
Источник: скриншот ролика
Жители Олешек забрали с собо...
Источник: скриншот ролика
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Жители Олешек забрали с собо...
Источник: скриншот ролика
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"В эти минуты сотрудники Государственной миграционной службы оформляют эвакуированным жителям паспорта гражданина Украины. Многие люди потеряли в оккупации все свои документы. Есть и дети, которые получат паспорт впервые.
Уже принято десятки заявлений, делаем все максимально удобно и бесплатно", – заявил Выговский.
Государственная миграционная...
Источник: скриншот ролика
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По состоянию на 1 ноября офо...
Источник: скриншот ролика
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В МВД показали, как люди пол...
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Сотрудница помогает женщине,...
Источник: скриншот ролика
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Украинские паспорта, которые...
Источник: скриншот ролика
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Жители Олешек получали помощь от подразделений, подчиненных МВД, еще тогда, когда находились в городе.
Нацгвардейцы, пограничники и другие защитники использовали БПЛА, чтобы доставлять продукты на левобережье Херсонской области. "Сегодня эвакуированные жители говорят, что эта помощь позволяла выжить", – отметил министр.
Полный текст публикации.
Источник: скриншот Facebook Ивана Выговского
Флаг с изображением герба Олешек.
Источник: скриншот ролика
Как писал OBOZ.UA:
– Во время так называемого перемирия, объявленного в части населенных пунктов Херсонщины, удалось организовать гуманитарную миссию в оккупированном городе Олешки. Этому способствовало посредничество первой леди США Мелании Трамп. Украинская делегация добралась до населенного пункта 30 октября, чтобы помочь местным жителям и эвакуировать желающих. В тот же день отправились автобусы с людьми, которые решили уехать из Олешек.
– Мирные жители города вернулись на подконтрольную Украине территорию через Россию и Беларусь. Люди пересекли границу в Черниговской области.
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