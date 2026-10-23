Будут прикрывать воздушное пространство Киева: Порошенко передал военным пять комплексов "Ай-Петри" для защиты столицы

Петр Порошенко передал военным пять комплексов ПДТР "Ай-Петри", которые должны усилить защиту столицы от воздушных атак врага. Комплексы изготовлены за счет субвенции города Киева.

Об этом Порошенко сообщил в соцсетях.

"Сегодня передаем руководству Сухопутных войск и другим подразделениям пять комплексов, изготовленных за счет субвенции города Киева. Благодарю киевскую громаду и Киевский городской совет за такое взаимодействие. Все они будут прикрывать воздушное пространство столицы", – написал Петр Порошенко.

Порошенко передал военным пя... Источник: eurosolidarity.org Развернуть

"С конца сентября – начала октября враг применяет новую тактику, к которой Украина оказалась не совсем готова. Технологическое преимущество над российским агрессором нам всегда обеспечивали Вооруженные Силы, наша оборонная промышленность и помощь партнеров. Теперь враг массово применяет реактивные "Шахеды" и новые многоканальные антенны "Комета". Они значительно усложняют работу наших средств РЭБ и ПДТР", – констатирует Порошенко.

"Это требует концентрации усилий, постоянной модернизации и совершенствования технологий, заставляет нас переходить на работу в три смены, перемещать производство, в частности в подземные цеха. Модернизируем не только средства противодействия технической разведке, но и радиоэлектронную разведку: пеленгаторы, новые высокочастотные усилители и излучатели. При правильном применении они прерывают сетевую связь и ослепляют средства атаки", – объясняет Порошенко.

Порошенко передал пять компл... Источник: eurosolidarity.org Развернуть

"Оборона должна быть современной, технологичной, многоуровневой: радиолокационное поле, акустические маяки, дроны-перехватчики, ракеты. Делаем для этого все, что можем", – написал пятый президент.

Модернизированный комплекс "Ай-Петри" в начале сентября впервые показали участникам крупнейшей в Центральной и Восточной Европе выставки безопасности и оборонных технологий MSPO 2026 в польском городе Кельце. Впрочем, на вооружении Сил обороны Украины он стоит уже несколько лет. Как сообщило польское специализированное издание Milmag, на линии фронта сейчас работают более трех сотен комплексов.

Модернизированный комплекс "... Источник: eurosolidarity.org Развернуть

Как рассказали производители "Ай-Петрі" на выставке MSPO 2026, украинская система – не просто решение для РЭБ, это система киберзащиты и распознавания, предназначенная для выявления угроз, связанных с разведкой противника, и противодействия им. Программное обеспечение комплекса содержит элементы, использующие алгоритмы машинного обучения, которые постоянно обновляются по мере изменения условий на поле боя и эволюции угроз.

После обнаружения и идентификации цели система может автоматически отслеживать ее, а в зависимости от типа цели и ситуации – создавать помехи сигналу управления, передаче видео и сигналу спутниковой навигации GPS GNSS или GŁONASS. Система создает помехи для целей на расстоянии от 20 до 30 км, в зависимости от местности, в радиодиапазонах от 300 до 6000 МГц.

Комплексы "Ай-Петрі"

Система постоянно совершенствуется в реальных боевых условиях. Это не статичное решение – оно разработано таким образом, чтобы развиваться вместе с изменением поля боя. Есть стационарный и мобильный вариант – пикап, перевозимый на автомобиле. Комплект разворачивают два солдата, и он готов к работе за 10 минут.

Сейчас систему также внедряют для защиты объектов критической инфраструктуры в Украине. Производитель выполняет контракты для Министерства обороны Украины, а программу частично поддерживают партнеры из стран НАТО. Проект "Ай-Петри" стартовал осенью 2023 года благодаря частным инвестициям Петра Порошенко, который вложил в разработку и производство более 200 миллионов гривен.