Противодействие реактивным шахедам: Порошенко передал военным модернизированные комплексы "Ай-Петри"

Петр Порошенко передал военным шесть модернизированных комплексов противодействия технической разведке "Ай-Петри". Как объясняют специалисты, усовершенствованные "Ай-Петри" работают на более высоких частотах. Уже на следующий день эта техника выйдет на позиции.

Об этом Порошенко рассказал в видеоотчете.

"Начиная с августа, россияне стали применять реактивные "Шахеды", которыми терроризируют Украину днем и ночью. Одним из очень немногих эффективных средств противодействия таким атакам являются модернизированные комплексы ПДТР "Ай-Петри". На сегодняшний день они могут работать на высоких частотах, чтобы мешать российским "Гераням" и "Герберам" долетать до цели", – объясняет Порошенко.

"Вся партия, которая сегодня передается Вооруженным силам, профинансирована министерством обороны одной из дружественных нам стран-членов НАТО, за что мы им очень благодарны. Производство сейчас работает днем и ночью. И мы очень благодарны представителям ВСУ, заводу-производителю и всей нашей команде, которая сделала это возможным", – сказал пятый президент.

Он также в очередной раз обратил внимание на проект Государственного бюджета на 2027 год, который уже приняли в первом чтении.

"Военнослужащим ВСУ 5 лет не повышают денежное довольствие. Цены выросли почти в два раза, а военный должен получать столько же. Это несправедливо. И объяснения о том, что нет денег, не принимаются, потому что в то же время прокурорам, судьям, полицейским, тыловым "бойцам невидимого фронта" зарплаты повышают. Судьям даже на 50%. А воины должны скидываться из денежного довольствия, чтобы покупать запасные части, батарейки, то же самое топливо", – сказал Порошенко.

"Вместо того чтобы государство передавало напрямую бригадам средства из части налогов, которые платят военные. И они сами должны иметь возможность распределять эти деньги. Поэтому бюджет несправедлив. И мы будем бороться и в парламенте, и в правительстве за то, чтобы средства, которые идут на дерибан, на предвыборный пиар, шли на оборону", – говорит лидер оппозиции.

"Когда мы видим такое распределение средств, у меня есть сомнения в адекватности тех, кто готовит такой бюджет, и тех, кто голосует за такой бюджет. До второго чтения еще есть возможность все исправить", – отметил Порошенко.

"Европейская Солидарность" требует исключить из проекта Госбюджета на 2027 год все популистские и коррупционные статьи расходов. Вместо этого высвобожденные средства должны идти исключительно на оборону и укрепление ВСУ. По словам Порошенко, перераспределение нецелевых расходов позволит дополнительно направить на армию как минимум полтриллиона гривен. "Наши требования конкретны: как минимум 500 миллиардов гривен дополнительного ресурса для военных, на закупку оружия, оборонных технологий; 30 процентов средств военного НДФЛ – непосредственно бригадам. Индексация денежного обеспечения; защита энергетики и экономики; отмена неприоритетных и пропагандистских расходов; выполнение европейских обязательств и восстановление доверия союзников", – отмечает Порошенко.