Правнук воина УПА и Герой Украины: каким был путь Дмитрия "Да Винчи" Коцюбайло

1 ноября 1995 года родился Дмитрий Коцюбайло, известный под позывным "Да Винчи", – командир батальона "Волки Да Винчи" и Герой Украины. Правнук воина Украинской повстанческой армии посвятил жизнь борьбе за независимость государства: сначала защищал участников Революции достоинства, а затем добровольцем отправился на фронт.

В 2026 году защитнику исполнился бы 31 год, однако его жизнь оборвалась во время боев за Бахмут 7 марта 2023 года, сообщает медиа. За годы службы Коцюбайло прошел путь от добровольца до командира штурмового подразделения, участвовал в боях на самых горячих направлениях и стал одним из самых известных украинских военных.

От Майдана до фронта: как начинался боевой путь "Да Винчи"

Когда в конце 2013 года в Украине началась Революция достоинства, Дмитру Коцюбайло было всего 18 лет. Он присоединился к протестному движению, а позже стал участником "Правого сектора". Вместе с единомышленниками парень защищал митингующих от нападений силовиков.

После начала российской агрессии на востоке Украины Дмитро решил стать добровольцем и отправился на Донбасс. Он присоединился к 67-му штурмовому батальону Добровольческого украинского корпуса "Правый сектор". Именно тогда боец получил позывной "Да Винчи" – за то, что хорошо рисовал.

В 2014 году Коцюбайло участвовал в боях за Донецкий аэропорт, где получил тяжелое ранение. После трехмесячного лечения и реабилитации он вернулся на фронт. Позже Дмитро собственноручно обустроил базу добровольцев в Авдеевке.

Дмитро Коцюбайло во время пр... Источник: versii.if.ua Развернуть

"Волки Да Винчи": от роты до отдельного батальона

Командиры заметили организаторские способности молодого бойца и постепенно поручали ему более ответственные задания. Сначала он возглавил взвод, а затем – роту. Подразделение получило название "Волки Да Винчи", а его символом стала стая волков.

"Три волка на эмблеме нашей роты – символ того, что все мы держимся вместе. Это, образно говоря, стая, которая идет к победе", – объяснял Коцюбайло в разговоре с медиа "Високий Замок".

Шеврон подразделения "Волки... Источник: Instagram/1 ОШБ Да Винчи Развернуть

В 2016 году Дмитрия назначили командиром 1-го отдельного штурмового батальона Добровольческого украинского корпуса. Его бойцы выполняли задачи вблизи Карловки, Песков, Авдеевки и Савур-Могилы. Коцюбайло лично планировал операции и уделял внимание сохранению личного состава. Также он одним из первых в своем подразделении оценил возможности разведывательных беспилотников.

В 2017 году военный получил награду "Народный Герой Украины". А в декабре 2021-го президент Владимир Зеленский присвоил ему звание Героя Украины с вручением ордена "Золотая Звезда". Коцюбайло стал первым добровольцем, которого удостоили этого звания при жизни.

Дмитрий Коцюбайло получает о... Источник: Из открытых источников Развернуть

Как Дмитрий Коцюбайло встретил полномасштабное вторжение

24 февраля 2022 года подразделение "Да Винчи" находилось на позициях возле Счастья в Луганской области. После начала полномасштабного вторжения его бойцы продолжили выполнять боевые задачи, а впоследствии подразделение вошло в состав 67-й отдельной механизированной бригады.

Рота "Вовки Да Винчи" стала 1-м отдельным штурмовым батальоном бригады. Под командованием Коцюбайло военные воевали на Луганском, Харьковском и Донецком направлениях. В частности, они участвовали в Балаклейской операции и освобождении Купянска-Узлового.

Дмитрий Коцюбайло заботился... Источник: versii.if.ua Развернуть

Семья и близкие "Да Винчи"

Дмитрий родился в селе Заднистрянское Ивано-Франковской области в семье Ивана и Оксаны Коцюбайло. Он был одним из шести детей. Его прадед воевал в рядах Украинской повстанческой армии против советской власти, и Дмитрий продолжил борьбу за независимость Украины уже в современной войне.

Важным человеком в жизни военного была Алина Михайлова – руководительница медицинской службы "Ульф" 1-го отдельного штурмового батальона. Они вместе прошли через боевые испытания сначала во время АТО, а затем – в первый год полномасштабного вторжения.

В 2024 году к "Волкам Да Винчи" присоединилась одна из сестер Дмитрия.

Дмитрий Коцюбайло вместе со... Источник: Соцсети Развернуть

Что "Да Винчи" говорил о войне и армии

За несколько недель до гибели, 21 февраля 2023 года, Коцюбайло дал интервью YouTube-каналу Front 18. Во время разговора он, в частности, объяснил, почему считает тщательное планирование операций необходимым условием для сохранения жизней военнослужащих.

"Без четкого плана все заканчивается плохо. Если среди ночи поступает команда "утром в бой", половина личного состава просто погибнет. Должно быть хотя бы минимальное планирование", – подчеркнул командир.

Также он предостерегал от недооценки российской армии, учитывая ее людские и материальные ресурсы.

"Россиян недооценивать нельзя: хотя они и разбиты, у них есть людской ресурс, техника и оружие. И Путин не отступит: он не смирится с нынешним положением и готов воевать даже много лет", – говорил Коцюбайло.

Как погиб Дмитрий "Да Винчи" Коцюбайло

Жизнь командира оборвалась 7 марта 2023 года во время боев за Бахмут в Донецкой области. В тот день Дмитрий находился неподалеку от двух побратимов с позывными "Капуста" и "Митчел", когда начался артиллерийский обстрел. В результате взрыва снаряда возле дома военный получил смертельное осколочное ранение. Несмотря на усилия медиков, спасти его не удалось.

10 марта с Дмитрием Коцюбайло простились в Киеве. Его похоронили на Аскольдовой могиле. Проводить Героя в последний путь пришли президент Владимир Зеленский, тогдашний главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, военные, представители власти и сотни украинцев.

108-й батальон "Волки Да Вин... Источник: Instagram/Батальйон "Вовки да Вінчи" Развернуть

Посмертно защитника отметили орденом "Крест боевых заслуг" и наградой "Национальная легенда Украины". Также ему присвоили воинское звание лейтенанта.

Память о "Да Винчи" продолжают чтить его побратимы. В 2026 году 108-й отдельный штурмовой батальон "Волки Да Винчи" продолжает выполнять боевые задачи на Покровском направлении. А 1 ноября, в день рождения Дмитрия, его побратимы собираются на Аскольдовой могиле, чтобы вспомнить командира и отдать дань уважения его вкладу в борьбу за Украину.

Напомним, 21 ноября 2024 года в центре Киева, на Аскольдовой могиле, открыли памятник Дмитрию "Да Винчи" Коцюбайло. Именно там похоронен Герой Украины.

В Киеве открыли памятник Дми... Источник: OBOZ.UA Развернуть

Как писал OBOZ.UA, невеста погибшего Дмитрия Коцюбайло Алина Михайлова раскритиковала Гарика Корогодского из-за его реакции на снос памятника Михаилу Булгакову. Бизнесмен назвал демонтаж "вандализмом", а парамедик ответила на его пост в Threads.