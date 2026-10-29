Сотрудница офиса "Евросолидарности" пострадала в результате удара РФ по Чернигову, – Порошенко

29 октября российская террористическая армия нанесла массированный удар по украинским городам. Под прицелом врага оказались Днепр, Запорожье, Кременчуг, Чернигов и другие города. Одной из пострадавших в результате российской атаки по центру Чернигова стала сотрудница местного офиса партии "Европейская солидарность" Юлия Мехед.

Об этом сообщил лидер "ЕС", народный депутат Украины Петр Порошенко в Facebook.

"После ударов по Днепру, Запорожью, Кременчугу погибшие и раненые в самом центре Чернигова. В Чернигове пострадала и наша коллега из "Европейской Солидарности" Юлия Мехед. Российский удар застал ее прямо в нашем партийном офисе. Сейчас ей оказывают медицинскую помощь. Очень надеемся на скорое выздоровление", – написал Порошенко.

В результате российского уда... Источник: Facebook Петр Порошенко Развернуть

Лидер "Евросолидарности" также выразил соболезнования семьям погибших.

"Огромная благодарность нашим врачам, спасателям, всем, кто сейчас борется за каждую жизнь", – подчеркнул пятый президент.

"За каждой цифрой погибших – человеческая жизнь. За каждым ударом – семьи, которые уже никогда не будут такими, как прежде. Полную и безоговорочную ответственность за эти преступления несет Россия. Это военные преступления, за которые неизбежно должно наступить наказание. Ведь мир, в котором можно безнаказанно убивать мирных людей ракетами и дронами, – это мир, обреченный на новые, еще более кровавые войны. Одна из них уже идет на нашей земле", – написал Порошенко.

Оккупанты ударили по центру Чернигова. Источник: ДСНС

Он отметил, что Украина сегодня критически нуждается в дополнительных системах противовоздушной обороны от партнеров.

"Но мы также нуждаемся в собственных решениях, собственном производстве, собственных технологиях защиты городов. Вместо этого в бюджете на 2027 год не нашлось надлежащего финансового приоритета для системного усиления защиты наших городов. Это недопустимо", – подчеркнул Порошенко.