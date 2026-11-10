Возвращается к активной жизни: Фонд Рината Ахметова помог Татьяне Биленко с реабилитацией

18 июля 2024 года Татьяна Биленко была на работе в Кривом Роге, когда город попал под российский обстрел. В тот день погибли десять человек, пострадали как минимум 48 человек, среди них – Татьяна. 57-летняя женщина получила тяжелые ранения ноги. Недавно она прошла курс реабилитации при поддержке Фонда Рината Ахметова. Процедуры, покой и чистый воздух помогают женщине возвращаться к активной жизни.

"Мне очень нравятся большой бассейн, термальный бассейн, массажи, все процедуры – вообще все очень хорошие. Персонал прекрасный. Спасибо Фонду, что помогли сюда попасть и пройти эту реабилитацию", – делится впечатлениями Татьяна.

Татьяна Биленко. Источник: Фонд Рината Ахметова

В санатории женщина много времени проводила на свежем воздухе, проходила полезные процедуры. Самым неожиданным для нее стало знакомство с лошадьми. Теперь она приходит к ним каждый день. Говорит, что между ними сразу возник контакт: она подкармливает животных, а они уже узнают ее. Для Татьяны это еще один способ восстановления.

"Животные меня очень успокаивают. Я его подкармливаю, он меня ждет. Хорошая терапия – от лошадей. Когда гуляю, то прихожу поговорить. Я еще не ездила верхом. Говорят, можно покататься", – рассказывает женщина.

Татьяна работает ведущим специалистом отдела главного энергетика ООО "Метинвест". В результате обстрела она получила сложные травмы левой ноги: открытые переломы, значительные повреждения мышц и тканей. Также у нее было активное артериальное и венозное кровотечение, вызвавшее геморрагический шок. Более месяца женщина провела в больнице, перенесла несколько операций. Врачи установили в ногу специальные конструкции, чтобы зафиксировать кости.

Татьяна Биленко. Источник: Фонд Рината Ахметова

Дальше Татьяну ждал долгий путь восстановления. Его началом стал курс реабилитации при поддержке Фонда.

"Хожу в горы, разрабатываю ногу. Наслаждаюсь каждой прогулкой, каждой минутой свободного времени. Когда у меня есть такая возможность, иду, открываю для себя что-то новое: новые маршруты, новые места. Это приносит мне удовольствие. За два года прошла очень большой путь восстановления", – рассказывает Татьяна.

В рамках проекта "Лечение и реабилитация раненых взрослых" Фонд Рината Ахметова поддерживает гражданских жителей Украины, пострадавших от обстрелов. С начала работы проекта лечение и реабилитацию уже прошли более 11 тысяч украинцев.

Если вам или тем, кого вы знаете, нужна помощь, пишите в мессенджер Фонда или звоните на бесплатную горячую линию 0 800 509 001 (линия работает с понедельника по пятницу).