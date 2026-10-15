Поезд Львов-Черновцы "забыл" 25 пассажиров посреди поля после воздушной тревоги: омбудсмен обратился в "Укрзалізницю". Видео

Поезд Львов – Черновцы после отбоя воздушной тревоги подождал всего 10 секунд и отправился без 25 своих пассажиров. Люди остались посреди поля, потому что не успели вернуться в вагоны.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец направил письмо в "Укрзалізницю", чтобы выяснить, что именно произошло и всех ли пассажиров доставили в итоге к месту назначения. Об этом омбудсмен сообщил 15 октября в Telegram.

Он отметил, что эвакуация всех из вагонов вполне логична, ведь Россия может атаковать железнодорожную инфраструктуру. Когда угроза заканчивается, люди должны продолжить путь. "Это тоже логично. Но между этими двумя этапами, похоже, упустили самое важное – самих пассажиров", – написал Лубинец.

Омбудсман понимает, что железная дорога сейчас работает в чрезвычайных условиях. Он поблагодарил всех сотрудников УЗ, "потому что это действительно важно".

"Но именно поэтому в таких ситуациях координация должна быть безупречной. Безопасность не может зависеть от расписания, а расписание – быть важнее людей, ради которых этот поезд вообще и едет", – подчеркнул он.

Лубинец надеется, что УЗ помогла всем пассажирам добраться туда, куда они планировали. "Ведь у каждого свой маршрут, свое время и свои причины для поездки. И точно никто не покупает билет, рассчитывая на то, что после отбоя тревоги придется искать способ выбраться с поля", – заявил он.

От компании он ожидает не просто ответа, почему кто-то не скоординировал свои действия. "Нужно изменить сам подход, чтобы после следующей тревоги никому не пришлось проверять, не уехал ли его поезд без него. Ведь если система безопасности сработала лишь наполовину – это не успешная эвакуация. Это проблема, которую нужно решить", – подытожил уполномоченный ВР по правам человека.

Полный текст сообщения:

Сообщение Лубинца. Часть 1. Источник: Telegram-канал "Омбудсман Лубінець Дмитро"

Сообщение Лубинца. Часть 2. Источник: Telegram-канал "Омбудсман Лубінець Дмитро"

Как ранее писал OBOZ.UA, вечером 8 октября во Львове на узловой железнодорожной станции Подзамче дизель-поезд маршрута Львов – Сокаль столкнулся с электровозом во время отправления. В результате аварии ранения получили не менее 11 человек.