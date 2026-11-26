"Нужно искать пути решения": ветеран ССО рассказал о риске криминала после войны и роли спорта в адаптации ветеранов

Ветеран, основатель M13 FIGHTS и мотоклуба MEMORIA Артем Грот прокомментировал заявление министра по делам ветеранов Виталия Кима о том, что после войны часть ветеранов уйдет в криминал. Грот подчеркнул, что не намерен защищать министра, однако считает, что поднятую проблему не стоит игнорировать, вместо этого необходимо искать пути ее решения.

Об этом он рассказал в интервью "Новини.LIVE"

По словам Грота, в будущем будет существовать риск того, что часть ветеранов уйдет в криминал. Одной из причин этого он называет экономическую ситуацию в стране, в частности недостаточный уровень заработных плат.

"Сейчас у нас в стране 2,3 миллиона человек в категории "ветераны", также в это число входят семьи погибших. Это количество будет расти, и, конечно, среди них будут люди, которые пойдут в криминал. Почему? Потому что экономические обстоятельства в стране не позволят закрыть их жизненные потребности на 100%, а обычная работа с зарплатой до 1000 долларов и графиком 5/2 их не удовлетворит. И часть ветеранов пойдет туда, и часть из них уже была там до заявления Кима и до того, как он стал министром, а еще до полномасштабного вторжения часть людей, прошедших АТО, были в криминале. Ни один ветеран, с которым я общался, ни один не сказал: "Нет, военный вообще не будет заниматься криминалом, это невозможно, это вброс, ИПСО"", – говорит Грот.

В то же время некоторые ветераны, с которыми Грот беседовал лично, считают, что публичное оглашение этой проблемы министром, который сам не является ветераном, может способствовать формированию в обществе представления о ветеранах как о потенциальной угрозе.

"Многие разделяют это мнение, но некоторые сказали, что публично это заявил человек, который является министром по делам ветеранов, но сам ветераном не является. Мне сказали, что это подрывает положение ветерана в обществе, что из-за таких заявлений общество воспринимает ветерана как потенциального преступника. Я считаю, что часть людей, которые воспринимали ветеранов как потенциальную угрозу до этого заявления, будут воспринимать их так и после него. Нужно смотреть в суть самой проблемы: существует ли она и какие есть пути решения. То, кто это говорит и с какой позиции это высказано, мне не близко. Я не хочу защищать министра, но и не хочу заниматься шапкозакидательством", – говорит Грот.

Говоря об адаптации ветеранов после возвращения с войны, Грот подчеркнул важность создания условий для их самореализации. В качестве примера он привел деятельность собственного сообщества, которое организует различные мероприятия, направленные на поддержку и адаптацию ветеранов.

Одно из направлений деятельности сообщества – спорт. В частности, в рамках M13 FIGHTS организуют турниры по кулачным боям, в которых участвуют исключительно военнослужащие и ветераны. Также сообщество развивает пара-джиу-джитсу как один из способов адаптации ветеранов с ранениями.

"Мы основали кулачные бои в 2025 году и уже провели шесть турниров. У нас есть правило: в турнирах участвуют исключительно военные и ветераны. Есть ветераны с ампутациями и ранениями. Также у нас есть другое направление – параджиу-джитсу. Это тот вид спорта, на который я сделал ставку с точки зрения адаптации людей с различными ранениями. У нас большое количество ветеранов, среди которых есть люди с ампутациями и другими сложными ранениями. Именно пара-джиу-джитсу – это тот вид спорта, которым ветеран может заниматься без особых вложений в оборудование, потому что нужны только пол и татами, на котором вы боретесь. Параджиу-джитсу гармонично подходит людям с ампутациями ног, и они могут показывать хороший результат на равных условиях с людьми без ранений", – рассказал Артем Грот.