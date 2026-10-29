Должностным лицам ТЦК из Волыни грозит до 12 лет лишения свободы из-за нарушений: дело передали в ГБР

Луцкий зональный отдел ВСП направил в Государственное бюро расследований во Львове сообщение о уголовном правонарушении по ч. 5 ст. 426-1 Уголовного кодекса в отношении представителя Владимирского ТЦК и СП.

Об этом сообщил нардеп и глава Временной следственной комиссии Верховной Рады Алексей Гончаренко.

Санкция статьи – от 8 до 12 лет лишения свободы.

По словам Гончаренко, Верховная служба правопорядка сообщила ВСК, что в октябре 2023 года военно-врачебная комиссия признала мужчину непригодным к военной службе и его исключили из военного учета.

"А 31 августа 2026 года Владимирский районный ТЦК всего за один день: повторно взял его на военный учет; направил на ВВК, которая признала его годным; снял с учета в связи с мобилизацией, то есть призвал на службу", – написал нардеп.

Он добавил, что теперь ГБР должно установить, кто и на каком основании это сделал.

Напомним, что после обращений ВСК, в июле ГБР провело 61 обыск, вручило 15 подозрений военнослужащим ТЦК, нарушившим закон.