Посадка моркови под зиму: как выбрать место и подготовить грядки

Морковь можно высевать не только весной, но и поздней осенью. При правильной подготовке грядок корнеплоды могут созреть на несколько недель раньше, чем при традиционном весеннем посеве.

Однако успех зависит не только от погоды. Важно правильно выбрать участок, подготовить почву и не торопиться с посевом семян. Как отмечает OBOZ.UA, морковь довольно хорошо переносит низкие температуры, однако подзимний посев имеет свои особенности.

Где лучше всего посадить морковь под зиму

Для выращивания моркови стоит выбирать хорошо освещенный участок, защищенный от сильных ветров. Желательно, чтобы весной он быстро прогревался солнцем, а талая вода не задерживалась на поверхности.

Не рекомендуется высевать семена на склонах, поскольку осенние дожди и весеннее таяние снега могут вымыть их из земли. Низины, где скапливается избыточная влага, также не подходят.

Лучше всего морковь растет на легких, рыхлых и плодородных почвах. Особенно хорошо подходят супесчаные и легкосуглинистые почвы со слабокислой или нейтральной реакцией. В тяжелой глинистой земле корнеплоды могут вырастать деформированными.

Стоит учитывать и то, какие культуры росли на грядке раньше. Хорошими предшественниками для моркови считаются огурцы, кабачки, тыквы, капуста, картофель и лук.

Как подготовить грядки к посеву

Подготовку участка желательно начать еще в сентябре или в начале октября, пока земля не промерзла. Прежде всего нужно убрать сорняки, остатки предыдущих культур и перекопать почву примерно на глубину штыка лопаты.

Для повышения плодородия можно внести хорошо перепревший компост или перегной. Свежий навоз использовать не стоит, поскольку он может негативно повлиять на качество корнеплодов и способствовать их ветвлению.

Если земля слишком плотная, ее структуру улучшают с помощью зрелого компоста и других хорошо разложившихся органических материалов. На кислых почвах при необходимости проводят известкование, но количество соответствующих материалов определяют в зависимости от кислотности земли.

После перекопки поверхность грядки выравнивают и заранее формируют посевные бороздки. Также стоит подготовить сухую почвенную смесь для засыпания семян, поскольку во время посева земля уже может быть промерзшей.

Когда сеять морковь осенью

Одна из самых распространенных ошибок – слишком ранний посев. Если после посева наступит длительное потепление, семена могут прорасти еще осенью, а молодые всходы погибнут от морозов. Поэтому морковь сеют только после установления устойчивого похолодания, когда почва достаточно остынет и длительного потепления не ожидается. В зависимости от региона и погодных условий это может быть ноябрь или даже начало зимы.

Семена высевают сухими, без предварительного замачивания или проращивания. Их количество целесообразно увеличить примерно на 20–30% по сравнению с весенним посевом, поскольку часть семян может не пережить зимние условия.

После посева бороздки засыпают заранее подготовленной сухой землей. При необходимости поверхность мульчируют, чтобы защитить грядку от резких перепадов температуры. Весной, когда растает снег, толстый слой мульчи убирают, чтобы почва быстрее прогревалась. Для ускорения появления всходов можно использовать агроволокно.

Стоит помнить, что морковь подзимнего посева предназначена прежде всего для раннего употребления. Для длительного зимнего хранения обычно лучше подходят корнеплоды соответствующих сортов, посеянные весной.

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