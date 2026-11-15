"Пустые стулья": в Киеве прошла акция в поддержку заключенных журналистов и правозащитников. Фото

На Майдане Независимости в Киеве прошла акция "Пустые стулья" в поддержку заключенных и пропавших без вести журналистов, писателей, деятелей культуры и правозащитников. Акцию организовали Украинский ПЕН и Центр гражданских свобод.

Как сообщает корреспондент Укринформа, центральным элементом акции стала символическая инсталляция из пустых стульев. На них разместили имена людей, находящихся в российском плену.

Память о пленных

Каждый стул символизировал конкретного человека, его историю и место, которое остается пустым из-за российского заключения.

Представительница Украинского ПЕН Анна Устинова рассказала, что, по данным Института массовой информации, по состоянию на 26 октября в российском плену находились по меньшей мере 27 гражданских украинских медийщиков и один журналист, присоединившийся к Силам обороны.

Геннадий Минченко. Источник: В Киеве прошла акция "Пустые стулья" в поддержку заключенных журналистов Развернуть

"На стульях вы видите их имена, на некоторых стульях есть таблички с надписью "имя неизвестно". К сожалению, мы не знаем, сколько именно имен украинцев в плену остаются неустановленными", – отметила она.

По словам Устиновой, Россия систематически похищает и незаконно удерживает людей на временно оккупированных территориях с 2014 года. Международный комитет Красного Креста подтвердил как минимум 1700 таких случаев, однако точное количество пленных остается неизвестным.

Участники акции подчеркивали, что важно говорить о судьбе незаконно удерживаемых украинцев не только внутри страны, но и на международном уровне.

Геннадий Минченко. Источник: В Киеве прошла акция "Пустые стулья" в поддержку заключенных журналистов Развернуть

Ситуация в Крыму

Заместитель постоянного представителя президента Украины в АР Крым Денис Чистиков сообщил, что в местах лишения свободы на оккупированном полуострове находятся 15 журналистов. Большинство из них получили сроки заключения от 15 лет и до сих пор остаются в российских тюрьмах.

Он также привел данные о преследовании украинцев оккупационными властями. По его словам, в Крыму составили более 1800 административных протоколов против граждан. Из них 160 касались выражения "Слава Украине!", а более 110 – слов "Нет – войне!".

Чистиков пояснил, что по установленным оккупантами правилам повторное привлечение к административной ответственности может привести к уголовному преследованию. Оно предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Всего за проукраинскую позицию в местах несвободы оккупированного Крыма находятся более 320 человек. Большинство из них – крымские татары.

Геннадий Минченко. Источник: В Киеве состоялась акция "Пустые стулья" в поддержку заключенных журналистов Развернуть

Опыт бывших пленников

К акции присоединился освобожденный из российского плена журналист Максим Буткевич. Он подчеркнул, что такие мероприятия важны прежде всего для самих пленных и их родных, ведь дают понять, что о них помнят.

Буткевич рассказал, что после освобождения воспринял этот день как второй день рождения. Во время пребывания в плену для него особенно важной была мысль о том, что другие люди не перестали бороться за его свободу.

"Для меня самым важным было знать, что о тебе не забыли, что о тебе говорят, и просто верить, что другие люди за тебя борются. Поэтому эта акция очень важна сегодня. Эти люди должны были быть здесь, с нами. Их нет с нами из-за оккупантов", – сказал журналист.

Геннадий Минченко. Источник: В Киеве прошла акция "Пустые стулья" в поддержку заключенных журналистов Развернуть

О важности поддержки говорил и писатель Евгений Шибалов, автор книги "Игра чисел. Выжить ради любви". Он провел семь месяцев в российском плену и знает ситуацию с обеих сторон – как человек, переживший заключение, и как тот, кто ждет возвращения близких.

Шибалов отметил, что ожидание родных из плена может быть не менее тяжелым испытанием, чем само пребывание в неволе. Он поблагодарил людей, которые продолжают ждать своих близких, и рассказал, что вера в то, что его ждут, помогла ему выдержать заключение.

"Мысль о том, что меня ждут, удержала меня от самоубийства в камере Луганского СИЗО", – рассказал он.

Также в мероприятии приняли участие освобожденные из российского плена военнослужащий и автор книги "Окраєць" Дмитрий Канупер и ветеран Роман Борщ. Они поделились собственным опытом российского заключения и рассказали о положении тех, кто до сих пор остается в плену.

Геннадий Минченко. Источник: В Киеве прошла акция "Пустые стулья" в поддержку заключенных журналистов Развернуть

Акции за рубежом

Организаторы отметили, что акция "Пустые стулья" призвана объединить усилия людей и организаций, которые борются за освобождение незаконно заключенных гражданских лиц и военнопленных.

Она также должна напомнить украинскому обществу и международному сообществу о тех, кто до сих пор находится в российском плену.

В ближайшие дни аналогичные мероприятия планируют провести во Львове, Харькове и Одессе. Акции также пройдут за рубежом – в США, Польше, Франции, Латвии, Австрии, Италии, Чили, Кувейте, на Филиппинах, в Мавритании, на Кипре и в Каталонии.

Геннадий Минченко. Источник: В Киеве прошла акция "Пустые стулья" в поддержку заключенных журналистов Развернуть

Геннадий Минченко. Источник: В Киеве прошла акция "Пустые стулья" в поддержку заключенных журналистов Развернуть

Геннадий Минченко. Источник: В Киеве состоялась акция "Пустые стулья" в поддержку заключенных журналистов Развернуть

Геннадий Минченко. Источник: В Киеве состоялась акция "Пустые стулья" в поддержку заключенных журналистов Развернуть

Геннадий Минченко. Источник: В Киеве состоялась акция "Пустые стулья" в поддержку заключенных журналистов Развернуть

Геннадий Минченко. Источник: В Киеве состоялась акция "Пустые стулья" в поддержку заключенных журналистов Развернуть

Геннадий Минченко. Источник: В Киеве состоялась акция "Пустые стулья" в поддержку заключенных журналистов Развернуть

Ранее OBOZ.UA сообщал, что спецдокладчица ООН заявила о гибели 438 украинцев в российском плену.