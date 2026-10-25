Более двух лет считался пропавшим без вести: на фронте погиб 24-летний воин с Волыни. Фото

На щите возвращается на родную Волынь защитник Александр Копытюк. Молодому воину навсегда останется 24 года, долгое время он считался пропавшим без вести.

Свой последний бой Александр принял на Купянском направлении летом 2024-го. О потере сообщили в Колковской поселковой территориальной громаде.

Что известно о Герое

На днях в Колковскую громаду Луцкого района пришло трагическое известие: по ДНК была подтверждена гибель защитника Александра Копытюка, который долгое время считался пропавшим без вести.

Александр Копытюк. Источник: Колковская поселковая территориальная громада

Александр родился 26 мая 2000 года. Жил в селе Чорныж.

После начала полномасштабного вторжения РФ молодой человек встал на защиту родной земли. Службу он проходил на должности помощника гранатометчика аэромобильного отделения аэромобильной роты одной из воинских частей в звании солдата.

"Александр погиб 30 июля 2024 года при выполнении боевого задания, сдерживая штурмовые действия противника в районе населенного пункта Песчаное Купянского района Харьковской области. До последнего вздоха он оставался верен военной присяге, проявив стойкость и мужество в бою за нашу свободу и независимость", – отметили в громаде.

Дома более двух лет весточки о сыне ждала его мама.

"Выражаем самые искренние соболезнования матери Героя, Татьяне Васильевне, всей семье, близким и побратимам Александра. Никакие слова не смогут залечить эту страшную рану, но память о его подвиге будет жить вечно", – говорят в громаде.

О дате и времени встречи кортежа с телом погибшего защитника и церемонии похорон обещают сообщить дополнительно.

Александру навсегда останется 24 года.

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