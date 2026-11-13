Умер инициатор возрождения Киево-Могилянской академии Вячеслав Брюховецкий

В пятницу, 13 ноября, стало известно о смерти Героя Украины, литературоведа и инициатора возрождения Киево-Могилянской академии Вячеслава Брюховецкого. Ему было 79 лет.

Жизнь общественного деятеля оборвалась 12 ноября. Об этом сообщили на Facebook-странице Национального университета "Киево-Могилянская академия".

"12 ноября перестало биться сердце Героя Украины, выдающегося литературоведа, педагога, журналиста, общественного деятеля, одного из основателей Народного Руха Украины, инициатора возрождения Киево-Могилянской академии, ее первого и почетного президента Вячеслава Степановича Брюховецкого (1947-2026)", – говорится в сообщении.

Умер инициатор возрождения К... Источник: Facebook/Национальный университет "Киево-Могилянская академия" Развернуть

Ему было 79 лет. Источник: Facebook/Национальный университет "Киево-Могилянская академия" Развернуть

Умер Вячеслав Брюховецкий. Источник: Facebook/Национальный университет "Киево-Могилянская академия" Развернуть

Что известно о Вячеславе Брюховецком

В Национальном университете "Киево-Могилянская академия" отметили, что Вячеслав Брюховецкий посвятил себя построению независимой Украины. В 1991 году он взялся за возрождение Киево-Могилянской академии, которая впоследствии стала одним из символов украинской независимости и нового высшего образования.

Ему было 79 лет. Источник: Facebook/Національний університет "Києво-Могилянська академія" Развернуть

Умер инициатор возрождения К... Источник: Facebook/Національний університет "Києво-Могилянська академія" Развернуть

Ему было 79 лет. Источник: Facebook/Національний університет "Києво-Могилянська академія" Развернуть

Восстановленный университет объединил исторические традиции с современными западными образовательными подходами. Он стал украиноязычным, инновационным учреждением с собственной академической культурой, основанной на свободе, взаимном уважении и общих ценностях.

"Именно здесь в 1996 году были открыты первые магистерские программы, а в 2008 году – создана Докторская школа с первыми структурированными программами подготовки докторов философии. Здесь утвердились настоящее студенческое самоуправление, особая внутренняя культура взаимного доверия и уважения, атмосфера творчества и свободы, внимание к критическому мышлению", – отмечается в сообщении.

Умер инициатор возрождения К... Источник: Facebook/Національний університет "Києво-Могилянська академія" Развернуть

Умер инициатор возрождения К... Источник: Facebook/Національний університет "Києво-Могилянська академія" Развернуть

В сообществе подчеркнули, что ценности, заложенные в основу Академии, влияли и на общественную деятельность. Могилянское сообщество активно участвовало в Оранжевой революции 2004–2005 годов и Революции достоинства 2013–2014 годов, а также присоединялось к защите университетской автономии в рамках соответствующего консорциума, действовавшего в 2005–2010 годах.

Ему было 79 лет. Источник: Facebook/Национальный университет "Киево-Могилянская академия" Развернуть

Умер Вячеслав Брюховецкий. Источник: Facebook/Национальный университет "Киево-Могилянская академия" Развернуть

Умер инициатор возрождения К... Источник: Facebook/Национальный университет "Киево-Могилянская академия" Развернуть

Вместе с тем одним из главных достижений Вячеслава Брюховецкого стало воспитание поколения могилянцев, готовых брать на себя ответственность за будущее страны. Сегодня они работают в разных сферах, а также защищают Украину на фронте.

"Потеря Вячеслава Брюховецкого невосполнима для могилянского сообщества и всей Украины. Но дело его жизни продолжается. Оно живет в возрожденном им университете, в людях, которых он объединил и вдохновил, в ценностях, которые он отстаивал, а также в будущем, ради которого он работал. Светлая память Великому Человеку – Вячеславу Степановичу Брюховецкому. Искренние соболезнования семье, близким, друзьям, коллегам и всему могилянскому сообществу", – говорится в сообщении.

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