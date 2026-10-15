Погода на выходных удивит украинцев: синоптики рассказали, чего ожидать. Карта

На выходных, 17 и 18 октября, на большей части территории Украины ожидается облачная погода с прояснениями. Самая низкая температура ожидается на западе Украины – +7...+10 градусов, самая высокая – на востоке – до +22 градусов.

Об этом OBOZ.UA рассказала ведущий специалист отдела по связям со СМИ Украинского гидрометеорологического центра Оксана Скляр. В целом погода в середине октября будет переменчивой – в некоторых регионах возможны заморозки почвы и даже дождь с мокрым снегом. Зато в других регионах возможно потепление до +22 градусов.

Погода в Украине 17 октября

В субботу, 17 октября, синоптики прогнозируют облачную погоду с небольшими осадками. Прохладнее всего будет на западе страны – там температура воздуха составит +7… +10 градусов, днем +9… +14 градусов. На остальной территории ночью будет +11…+16 градусов, а днем +13…+16 градусов, на востоке до +22 градусов.

Погода в Украине 18 октября

В воскресенье, 18 октября, прояснения возможны лишь в нескольких центральных и восточных областях. На остальной территории ожидается облачность и небольшие дожди. Самые низкие ночные температуры ожидаются на западе и юге Украины, +8…+10 градусов, самые высокие – на востоке, +13…+15 градусов. Днем воздух меньше всего прогреется на Прикарпатье, +8… +10 градусов, больше всего – на востоке страны, +20… +22 градуса.

В целом в середине октября погода в Украине будет все больше напоминать осеннюю. Почти везде будут выпадать осадки – где-то незначительные, а где-то довольно заметные. Также в некоторых регионах возможны заморозки на почве и даже дождь с мокрым снегом. Зато в некоторых регионах продлится "лето" – днем температура воздуха будет достигать рекордных +22 градусов.

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что в Украине до конца недели будет постепенно холодать, а в большинстве областей периодически будут идти дожди. По прогнозу синоптика Украинского гидрометцентра Натальи Птухи, с 15 октября на большинство регионов будет влиять циклон с Черного моря, который принесет небольшие и умеренные осадки и преимущественно облачную погоду.