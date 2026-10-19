Погода будет переменчивой: синоптик дал подробный прогноз на неделю в Украине. Карта

В Украине в течение недели, с 19 по 25 октября, погода будет меняться от дождливой до теплой и сухой. В начале недели осадки охватят большинство регионов, местами возможны грозы и сильные дожди, однако в дальнейшем антициклон принесет преимущественно сухую погоду, а дневная температура местами достигнет +22 градусов.

Такой прогноз дал синоптик Игорь Кибальчич. По его данным, в понедельник Украина будет находиться под влиянием южного циклона, а в последующие дни погодные условия постепенно стабилизируются.

Погода в Украине на неделю: прогноз по дням

В понедельник, 19 октября, дожди пройдут в большинстве областей Украины. На юге и в центральных регионах местами возможны грозы, а в Одесской области – сильные осадки. Температура ночью составит +8...+13 °C, днём – +11...+17 °C. Ветер восточный, на Правобережье северный, 7–12 м/с.

Прогноз погоды на 19 октября. Источник: Скриншот

Во вторник, 20 октября, дождливая погода сохранится в южных и западных областях. На остальной территории существенных осадков не ожидается. Ночью будет +8...+13 °C, днём – +12...+17 °C, а в Крыму и Приазовье местами до +20 °C. Ветер преимущественно восточный, 5–10 м/с.

Прогноз погоды на 20 октября. Источник: Скриншот

В среду, 21 октября, местами на западе и востоке страны возможны небольшие кратковременные дожди. В остальных регионах будет сухо. Температура ночью составит +7…+12 °C, днём – +14…+19 °C. Ветер восточный или юго-восточный, 5–10 м/с.

Прогноз погоды на 21 октября. Источник: Скриншот

В четверг, 22 октября, на большей части территории Украины осадков не прогнозируется. Только днем в западных областях местами пройдут небольшие кратковременные дожди. Ночью ожидается +7…+12 °C, днём – +13…+18 °C, а в Крыму и в Одесской области местами до +20 °C. Ветер юго-восточный, 5–10 м/с.

Прогноз погоды на 22 октября. Источник: Скриншот

В пятницу, 23 октября, в Украине установится теплая и сухая погода. Температура ночью будет колебаться в пределах +6...+11 °C, днем составит +15...+20 °C. На юге и в Закарпатье местами воздух прогреется до +21...+22 °C. Ветер юго-восточный, 5–10 м/с.

Прогноз погоды на 23 октября. Источник: Скриншот

В субботу, 24 октября, антициклон обеспечит сухую и теплую погоду по всей стране. Ночью прогнозируется +5...+10 °C, днём – +14...+19 °C. Ветер восточный или юго-восточный, 5–10 м/с.

Прогноз погоды на 24 октября. Источник: Скриншот

В воскресенье, 25 октября, будет преобладать теплая погода без осадков. Температура ночью составит +5...+10 °C, днем – +13...+18 °C. Ветер восточный, 5–10 м/с.

Напомним, метеорологи Карпат поделились прогнозом относительно предстоящей зимы в Украине. По данным наблюдений на метеостанции Пожижевская, есть основания ожидать, что зима будет относительно теплой.

Как писал OBOZ.UA, в Карпатах выпал снег, и горы покрылись зимними пейзажами. Снег засыпал, в частности, горы Близница, Шпицы и Хомьяк.