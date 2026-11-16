Погода будет "аномальной"? Синоптик дал прогноз до конца недели в Украине. Карта

Неделя, которая началась, отметится едва ли не аномальным теплом. Температурный режим будет значительно выше температурной нормы для второй половины ноября.

В то же время ожидаются дожди. Об этом говорится в блоге синоптика Игоря Кибальчича.

Погода на неделю: тепло, как в октябре

Кибальчич прогнозирует, что в течение недели под влиянием циклонов и атмосферных фронтов в Украине будет преобладать неустойчивая и дождливая погода.

"В ближайшие несколько дней ожидается преобладание циклонического характера атмосферной циркуляции. Вследствие пониженного атмосферного давления и неустойчивых влажных воздушных масс из Европы и Средиземноморья прогнозируются дожди, которые в отдельных регионах будут значительными, а также могут сопровождаться слабой грозой", – отметил он.

Синоптик также отметил, что температурный фон ожидается существенно выше нормы, особенно в южных, центральных и восточных областях: погода скорее будет соответствовать середине октября, чем второй половине ноября, "экватор" которого мы пересекли в понедельник.

Местами не исключены туманы, которые могут снижать дальность видимости до 100 – 200 метров.

Температурная карта. Источник: meteoprog.com

Прогноз погоды на понедельник, 16 ноября

В понедельник, 16 ноября, антициклон обусловит в большинстве областей устойчивую погоду без осадков. Только днем на крайнем западе пройдет небольшой дождь.

Ветер преимущественно юго-восточного направления, 5 – 10 м/с.

Температура воздуха в ночное время ожидается в диапазоне -3...+2 °С, днем +3...+8 °С, на Одесчине и в Крыму местами +10...+11 °С.

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Прогноз погоды на вторник, 17 ноября

Во вторник, 17 ноября, ночью в западной части, днем также в большинстве регионов Украины пройдут умеренные дожди, в северных областях с мокрым снегом. Только на крайнем востоке без существенных осадков.

В западных областях местами будет наблюдаться туман.

Ветер южного направления, 5 – 10 м/с.

Температура воздуха в ночное время будет колебаться в диапазоне +2…+7 °С, на Левобережье –3…+2 °С; в дневное время +3…+8 °С, на Прикарпатье и в южных областях +7…+12 °С.

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Прогноз погоды на среду, 18 ноября

В среду, 18 ноября, на большей части Украины ожидается пасмурная и дождливая погода под влиянием атмосферных фронтов с запада. В Карпатском регионе дожди могут быть значительными.

Ветер южного и юго-западного направления, 7 – 12 м/с.

Температура воздуха ночью ожидается в пределах +3…+8 °С, на крайнем юге до +10 °С; днем +6…+11 °С, в южных и западных областях местами +12…+14 °С.

Прогноз Укргидрометцентра на среду, 18 ноября

Прогноз погоды на четверг, 19 ноября

В четвер, 19 ноября, характер погоды существенно не изменится. Пройдут дожди, днем на Левобережье временами значительные, в Крыму и Приазовье местами отдельные грозы.

Ветер ночью южный, днем преимущественно западный, 7 – 12 м/с, в центральных и восточных областях местами порывы, 15 – 20 м/с.

Температура воздуха ночью ожидается в диапазоне +6…+11 °С, днем +7…+12 °С, в южной половине +13…+16 °С.

Прогноз Укргидрометцентра на... Развернуть

Прогноз погоды на пятницу, 20 ноября

В пятницу, 20 ноября, в южных регионах и местами в западной части пройдут дожди; в Крыму временами значительные осадки, возможна гроза. На остальной территории страны существенных осадков не ожидается. Местами возможен туман.

Ветер юго-западный, 5 – 10 м/с.

Температура воздуха в ночное время будет колебаться около +4...+9 °С, днем +7...+12 °С, в Крыму +13...+16 °С.

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Прогноз погоды на субботу, 21 ноября

В субботу, 21 ноября, в большинстве областей пройдут небольшие, местами умеренные дожди, в западных регионах с мокрым снегом. Местами будет наблюдаться туман.

Ветер ночью переменного направления, днем западный / северо-западный, 5 – 10 м/с.

Температура воздуха в ночное время составит +3…+8 °С, днем +4…+9 °С, в южных регионах и на Закарпатье +10…+12 °С.

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Прогноз погоды на воскресенье, 22 ноября

В воскресенье, 22 ноября, ночью местами пройдет небольшой дождь с мокрым снегом, днем без существенных осадков.

Ветер преимущественно западного направления, 5 – 10 м/с, днем в Крыму и Приазовье местами может усиливаться до 15 – 17 м/с.

Температура воздуха в ночное время ожидается 0...+6 °С, днем +2...+7 °С, в южной части +8...+13 °С.

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