Начать жизнь с чистого листа: истории жителей Мариуполя, покинувших родной город из-за вражеской оккупации

Сегодня – особый день для каждого жителя Мариуполя – День города Мариуполя. Уже пятый год подряд они встречают этот праздник не у Азовского моря, а в разных уголках Украины и мира. Полномасштабная война России против Украины разбросала мариупольцев по тысячам домов, заставив их начинать жизнь с чистого листа. Но всех их объединяют общая боль, память о родном доме и вера в то, что Город Марии обязательно возродится. За каждым лицом мариупольца сегодня стоит история героизма, стойкости и большой любви к городу.

Сейчас Анна Караблинская вместе с семьей живет в социальном жилье в Черновцах. В 2022 году она оказалась в осажденном Мариуполе, где готовила еду для тысяч украинских военных. Ее муж и дочь встали на защиту города. Во время блокады Анна занималась полевой кухней, а впоследствии пережила российский плен. В Черновцах она поддерживает связь с мариупольской общиной.

Маріупольчанка Ганна Караблінська Источник: Фонд Ріната Ахметова

"Я испекла им большой пирог с абрикосами, потому что, как потом выяснилось, Мариуполь ассоциируется с абрикосами. Мы здесь как будто один Мариуполь – словно одна улица. Мы все здесь соседи, помогаем друг другу, как-то поддерживаем друг друга", – говорит Анна. Смотрите ее историю здесь.

Андрей Серветник – главный врач Мариупольской городской больницы №4 им. Мацука. Во время блокады его кабинет и операционные стали спасением для сотен раненых. Под постоянными обстрелами он проводил сверхсложные операции, добывал донорскую кровь и искал дефицитное топливо для генераторов, чтобы работали аппараты ИВЛ. Имея непоколебимую проукраинскую позицию, он оставался на рабочем месте до последнего, пока оккупанты не подошли вплотную. Сегодня Андрей Серветник продолжает бороться за свой город на международной арене. Недавно он выступил в Гааге, где рассказал правду о том, как его героическая команда спасала человеческие жизни под бомбами, и представил там важную инициативу – платформу Mariupol Justice.

Андрій Серветник – головний... Источник: Фонд Ріната Ахметова Развернуть

"Россияне не щадили никого – методично расстреливали город и убивали его жителей. Я видел это собственными глазами. Обычных людей – стариков, молодых, женщин, мужчин, детей. Очень важно сейчас не утратить, не забыть, не допустить манипуляций в будущем, чтобы следующие поколения знали правду об этой войне", – говорит Андрей Серветник. Его история здесь.

Жительница Мариуполя Маргарита Гаряга чудом выжила после того, как в их дом попала российская ракета. Авиабомба унесла жизни 12 человек – родных и близких. Они готовились уезжать из города, когда произошел мощный взрыв. Маргарита до сих пор хранит семейную фотографию: на ней все родственники празднуют ее день рождения в родном, мирном Мариуполе. Сегодня остались только она и мама – все остальные погибли. Маргарита живет дальше – со шрамами на теле и воспоминаниями, которые невозможно стереть. Она не пытается от них избавиться: эти следы стали для нее напоминанием о пережитом и о ценности жизни. В 2022 году Маргарита вместе с мамой дала показания о пережитом. По факту гибели почти всей семьи возбуждено уголовное дело.

Маріупольчанка Маргарита Гаряга Источник: Фонд Ріната Ахметова

"Когда мне было восемь лет, я давала показания. Хотелось бы, чтобы те, кто это сделал, почувствовали то, что я пережила. Есть много детей, у которых такой же опыт. Я хочу рассказать таким же детям, как я, что они не одиноки и что нужно жить дальше. Наши истории нужно сохранять, чтобы люди знали, что такое война", – говорит девочка. Смотрите ее историю здесь.

Коллекция Музея "Голоса мирных" Фонда Рината Ахметова насчитывает уже более 145 тысяч историй о войне. Это крупнейшее в мире собрание свидетельств мирных жителей, пострадавших от войны России против Украины.