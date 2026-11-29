Возле Ивано-Франковска столкнулись два автомобиля: в салоне одного из них были ребенок и младенец. Фото

В субботу, 28 ноября, на Прикарпатье произошло ДТП между Марковцами и Черниевом неподалеку от Ивано-Франковска. Автомобиль Ford Fiesta выехал на встречную полосу и врезался в Volkswagen Golf, при этом в момент аварии в салоне первого автомобиля находились двое детей, одному из которых всего два месяца.

Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Ивано-Франковской области. Информация о ДТП поступила на линию 102 около 16:40, на место происшествия сразу же выехали полицейские.

На место прибыла полиция. Источник: Нацполиция Украины

Они предварительно установили, что 25-летняя жительница Ивано-Франковска, которая была за рулем Ford Fiesta, не учла дорожную обстановку и погодные условия, не справилась с управлением и выехала на полосу встречного движения. Там ее автомобиль столкнулся с Volkswagen Golf под управлением 22-летнего водителя.

Недалеко от Ивано-Франковска... Источник: Нацполиция Украины Развернуть

Место ДТП на Прикарпатье. Источник: Нацполиция Украины

В салоне Ford Fiesta, кроме водителя, находились семилетний ребенок и двухмесячный младенец. Всех участников ДТП осматривали медики.

"Полицейские продолжают работать на месте происшествия и устанавливают все обстоятельства аварии", – говорится в сообщении.

Район, где произошло ДТП. Источник: Скриншот Google Maps

Полицейские Прикарпатья призвали водителей учитывать погодные условия и состояние дороги и выбирать безопасную скорость. В темное время суток нужно снижать скорость, чтобы вовремя заметить опасность и среагировать.

Правоохранители также напомнили, что во время поездок с детьми обязательно использовать детские автокресла, подобранные по росту и весу ребенка.

Как сообщал OBOZ.UA, в Фастовском районе Киевской области спасатели пришли на помощь людям, которые получили травмы вследствие ДТП. Среди пострадавших – трое детей.