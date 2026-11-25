PMI Project of the Year 2026: программа ПУМБ по развитию инклюзивности получила престижную награду

Украинский проект Banking Beyond Barriers, реализованный ПУМБ, стал победителем PMI Project of the Year Award 2026 в категории Social. Проект получил признание за системную трансформацию банка и развитие доступного банкинга для ветеранов, людей с инвалидностью и всех, кто сталкивается с барьерами. Победу объявили во время PMI Global Summit 2026 в Детройте, США.

Для Украины эта награда – повод для гордости: украинская команда представила на международной сцене проект, который отвечает на один из важных вызовов современного общества.

В условиях полномасштабной войны все больше людей сталкиваются с барьерами в повседневной жизни. Лестница у входа, неудобный цифровой сервис или неуверенность сотрудника в общении могут превратить обычный поход в банк в сложное испытание.

Юлия Николаева, руководитель... Источник: ПУМБ Развернуть

ПУМБ запустил программу Banking Beyond Barriers, чтобы изменить эту ситуацию: сделать банковские услуги доступнее, а обслуживание – комфортным и достойным для каждого клиента.

Программа охватила более 7000 сотрудников и 207 отделений ПУМБ и объединила десятки команд и сотни участников. Изменения касаются физической и цифровой доступности, банковских сервисов, клиентского опыта, корпоративной культуры и поддержки ветеранов.

Понять барьеры вместе с теми, кто их преодолевает

К созданию и тестированию решений банк привлекает ветеранов и людей с инвалидностью. Именно их опыт помогает увидеть препятствия, которые другим легко не заметить.

Сотрудники ПУМБ также учатся инклюзивному взаимодействию и проходят специальные симуляции, чтобы лучше понять потребности клиентов и трудности, с которыми они могут сталкиваться.

Такой подход стал основой изменений в повседневной работе банка – от обустройства отделений до общения с клиентами.

Украинский опыт на международной сцене

PMI Project of the Year Award отмечает проекты, демонстрирующие высокий уровень управления, инновационность, измеримые результаты и положительное влияние на общество. В 2026 году победителей определяли в четырех категориях: Social, Construction, Sustainability и Technology.

Комментируя награду ПУМБ, в Project Management Institute подчеркнули системность управления программой и ее долгосрочный общественный эффект.

"Программа ПУМБ по развитию доступности и инклюзивности была признана социальным проектом года по версии PMI. Жюри отметило качество ее реализации и измеримые результаты, демонстрирующие, как успешное управление проектами может создавать ценность, далеко выходящую за рамки традиционных критериев – бюджета, сроков и объема работ.

ПУМБ интегрировал принципы доступности в банковское обслуживание: модернизировал 50% сети отделений и оборудовал доступные входы во всех 207 локациях. Количество взаимодействий с клиентами по вопросам доступности выросло на 500%, а количество отказов в обслуживании из-за барьеров доступности сократилось на 70%. Инициатива также поддержала почти 197 тысяч ветеранов и действующих военнослужащих. Это пример того, как последовательная реализация социальной цели превращает ее в конкретные результаты

Международная награда стала признанием совместной работы команды ПУМБ и всех, кто присоединился к программе. Она также подтвердила, что украинский опыт создания системных решений в сфере доступности и инклюзивности может стать важным примером для международного сообщества.

На PMI Global Summit 2026 в Детройте украинская команда представила свой опыт международной аудитории, продемонстрировав, как последовательная работа над социально значимыми изменениями может приносить измеримые результаты.