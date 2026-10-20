Плоды ядовитого дерева: компания "Генерал Черешня" заявила о блокировке контрактов на 677 тысяч дронов

Компания "Генерал Черешня" не может заключить четыре контракта на поставку оптоволоконных дронов по лотам, в которых она стала победителем, из-за отсутствия нормативно-правовых документов, регламентирующих проведение так называемых конкурентных закупок. По оценке производителя, из-за этой процедуры в целом заблокирована поставка 677 тысяч дронов различных производителей на радио- и оптоволоконной связи.

Об этом говорится в заявлении компании "Генерал Черешня".

В компании утверждают, что процедура закупок, проведенная Агентством оборонных закупок (АОЗ ДОТ) и Министерством обороны Украины, не имеет надлежащего нормативного регулирования. По словам представителей "Генерал Черешня", у производителей нет документа, который определял бы порядок проведения закупок, заключения контрактов и последующей поставки продукции.

"Мы не можем заключить контракты, потому что просто нет ни одного нормативно-правового документа, который позволил бы нам это сделать", – заявили в компании.

По информации производителя, речь идет о четырех выигранных лотах на поставку оптоволоконных беспилотников общим количеством 31 тысяча единиц. Из-за неопределенности с процедурой компания не имеет представления о сроках поставки. В "Генерал Черешня" отмечают, что эти дроны уже должны были быть на фронте. По утверждению компании, поставки заблокированы для производителей в целом, а не только для их компании.

В компании настаивают, что проведенные процедуры нельзя считать полноценными тендерами. По мнению производителя, опрос ограниченного круга поставщиков по электронной почте без публичного объявления, электронного аукциона и прозрачного определения победителей не обеспечивает надлежащей открытости закупок.

"Все дальнейшие действия в рамках этого "тендера" являются плодами ядовитого дерева", – заявили в компании "Генерал Черешня", призвав отменить действующую процедуру и ввести прозрачный механизм закупок, доступный для всех участников рынка.

В компании также сообщили, что продолжают оспаривать процедуру различными способами. В частности, речь идет о судебных исках, обращениях в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАЗК) и Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), а также о консультациях с международными партнерами, в том числе с представителями Европейской комиссии.

В "Генерал Черешня" утверждают, что уже получили сигналы от антикоррупционных органов о проверке этой процедуры. В то же время компания не уточнила, о каких именно действиях органов идет речь и какие решения по результатам проверок уже приняты.

Производитель призывает немедленно пересмотреть подход к закупкам беспилотников и перейти к процедуре с четким нормативным регулированием, прозрачными правилами и определенными сроками заключения и исполнения контрактов.

Позиция Агентства оборонных закупок: законность подтверждена судом, а производитель уже подал документы

В Агентстве оборонных закупок отвергли обвинения и отметили, что законность процедуры уже доказана в судебном порядке.

"В сентябре суд отказал в удовлетворении пяти исков этого же производителя к АОЗ и подтвердил правомерность примененного порядка закупок. Суд также не установил дискриминационного характера технических требований или предоставления преимуществ отдельному участнику", – говорится в ответе АОЗ.

В Агентстве объяснили специфику процедуры.

Закупка БПЛА с волоконно-оптической связью проходит по специальному порядку, предусмотренному пунктом 43 постановления КМУ № 1275, и согласована с Минобороны.

Это позволяет в целях безопасности скрыть конфиденциальные данные о номенклатуре, объемах и технических характеристиках продукции в условиях военного положения

При этом сохраняется конкуренция. АОЗ направила запросы около 2,5 тысячам проверенных производителей из своей базы, а информацию о закупке публиковала на официальном сайте.

В АОЗ подчеркнули, что, несмотря на публичную критику формата, сам производитель-оспариватель был определен победителем по нескольким лотам и 19 октября 2026 года уже направил документы для заключения договоров.

В настоящее время продолжается процесс финализации соглашений о закупке сотен тысяч FPV-дронов. В АОЗ предупреждают, что, поскольку законность тендеров подтверждена судом, любая отмена или повторное проведение процедур не имеет правовых оснований и лишь приведет к критическим задержкам в поставках дронов военным на фронт.