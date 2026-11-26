После ранения и плена РФ: защитник Мариуполя Александр Мартышко получил квартиру с ремонтом во Львовской области
После возвращения из плена А...
Источник: "Сердце Азовстали"
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Пограничник Александр Мартышко получил ключи от собственной квартиры во Львовской области. Это стало возможным благодаря совместным усилиям Фонда Рината Ахметова, ОО "Сердце Азовстали", Донецкой областной государственной администрации и Мариупольской городской военной администрации.
"Это для меня неожиданность. Квартира очень нравится, здесь есть даже собственная терраса", – делится впечатлениями Александр.
Защитник Мариуполя получил к...
Источник: "Сердце Азовстали"
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34-летний воин родом из Мариуполя. Всю свою жизнь он посвятил военной службе. В начале полномасштабного вторжения Александр в составе 1-го пограничного отряда ГПСУ держал оборону родного города. Во время ожесточенных боев получил тяжелое ранение и попал в российский плен, где провел почти два года.
В 2024 году военнослужащего освободили во время обмена. После плена ему потребовалось длительное восстановление здоровья. Тогда Александр прошел комплексный курс реабилитации при поддержке проекта "Серце Азовсталі".
Защитник Мариуполя получил к...
Источник: "Серце Азовсталі"
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После возвращения из плена Александр очень мечтал о собственном жилье. Осуществить эту мечту удалось, объединив усилия благотворительной организации и властей. Фонд Рината Ахметова вместе с "Серцем Азовсталі" приобрел квартиру защитнику, а Мариупольский городской совет по поручению Донецкой ОГА выполнил ремонт и позаботился о необходимых условиях для комфортного проживания. Также защитнику подарили современную бытовую технику.
"Эта квартира стала результатом партнерства с Мариупольской городской военной администрацией и Донецкой областной военной администрацией. Здесь сделали прекрасный ремонт. Мне сегодня очень приятно от имени нашего основателя, всей команды "Сердца Азовстали" и Фонда поблагодарить защитника за героическую оборону Мариуполя и всей страны. Мы безмерно ценим это", – отметила Ксения Сухова, генеральный директор Фонда Рината Ахметова.
Обеспечение жильем защитников Мариуполя – одно из приоритетных направлений поддержки ветеранов. Представители областных и городских властей подчеркнули, что планируют расширять такой формат сотрудничества с благотворителями.
"Благодарим Александра за службу. Теперь наша очередь помочь ему. То, что мы сегодня делаем вместе с благотворительной организацией, местной и областной властью, международными партнерами, мы будем делать и дальше – покупать жилье для большего числа наших защитников. Мы всегда будем помогать и поддерживать защитников, которые обороняют нашу землю и помогают нашей родной Донетчине", – подчеркнул Вадим Филашкин, глава Донецкой областной государственной администрации, начальник областной военной администрации.
Защитник Мариуполя получил к...
Источник: "Серце Азовсталі"
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Мэр Мариуполя и начальник Мариупольской городской военной администрации Донецкой области Вадим Бойченко также отметил роль Фонда, который заботится о ветеранах, защитниках Мариуполя и участвует в решении их потребностей.
"Отдельная благодарность Фонду за три года системной поддержки защитников. Это уникальный опыт синергии: благотворители покупают жилье, а мы берем на себя ремонт и оснащение. Будем разрабатывать соответствующую программу, чтобы масштабировать эту инициативу", – добавил он.
Фонд Рината Ахметова в партнерстве с ОО "Серце Азовсталі" продолжает системно обеспечивать ветеранов жильем в рамках собственной программы "Дома". Она предусматривает предоставление квартир защитникам Мариуполя с инвалидностью I и II групп. Собственное жилье становится для них не только решением бытовых вопросов, но и важной частью пути посттравматического роста – возвращения к жизни после боев и плена.
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