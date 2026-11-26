После ранения и плена РФ: защитник Мариуполя Александр Мартышко получил квартиру с ремонтом во Львовской области

Пограничник Александр Мартышко получил ключи от собственной квартиры во Львовской области. Это стало возможным благодаря совместным усилиям Фонда Рината Ахметова, ОО "Сердце Азовстали", Донецкой областной государственной администрации и Мариупольской городской военной администрации.

"Это для меня неожиданность. Квартира очень нравится, здесь есть даже собственная терраса", – делится впечатлениями Александр.

Защитник Мариуполя получил к... Источник: "Сердце Азовстали" Развернуть

34-летний воин родом из Мариуполя. Всю свою жизнь он посвятил военной службе. В начале полномасштабного вторжения Александр в составе 1-го пограничного отряда ГПСУ держал оборону родного города. Во время ожесточенных боев получил тяжелое ранение и попал в российский плен, где провел почти два года.

В 2024 году военнослужащего освободили во время обмена. После плена ему потребовалось длительное восстановление здоровья. Тогда Александр прошел комплексный курс реабилитации при поддержке проекта "Серце Азовсталі".

Защитник Мариуполя получил к... Источник: "Серце Азовсталі" Развернуть

После возвращения из плена Александр очень мечтал о собственном жилье. Осуществить эту мечту удалось, объединив усилия благотворительной организации и властей. Фонд Рината Ахметова вместе с "Серцем Азовсталі" приобрел квартиру защитнику, а Мариупольский городской совет по поручению Донецкой ОГА выполнил ремонт и позаботился о необходимых условиях для комфортного проживания. Также защитнику подарили современную бытовую технику.

"Эта квартира стала результатом партнерства с Мариупольской городской военной администрацией и Донецкой областной военной администрацией. Здесь сделали прекрасный ремонт. Мне сегодня очень приятно от имени нашего основателя, всей команды "Сердца Азовстали" и Фонда поблагодарить защитника за героическую оборону Мариуполя и всей страны. Мы безмерно ценим это", – отметила Ксения Сухова, генеральный директор Фонда Рината Ахметова.

Обеспечение жильем защитников Мариуполя – одно из приоритетных направлений поддержки ветеранов. Представители областных и городских властей подчеркнули, что планируют расширять такой формат сотрудничества с благотворителями.

"Благодарим Александра за службу. Теперь наша очередь помочь ему. То, что мы сегодня делаем вместе с благотворительной организацией, местной и областной властью, международными партнерами, мы будем делать и дальше – покупать жилье для большего числа наших защитников. Мы всегда будем помогать и поддерживать защитников, которые обороняют нашу землю и помогают нашей родной Донетчине", – подчеркнул Вадим Филашкин, глава Донецкой областной государственной администрации, начальник областной военной администрации.

Защитник Мариуполя получил к... Источник: "Серце Азовсталі" Развернуть

Мэр Мариуполя и начальник Мариупольской городской военной администрации Донецкой области Вадим Бойченко также отметил роль Фонда, который заботится о ветеранах, защитниках Мариуполя и участвует в решении их потребностей.

"Отдельная благодарность Фонду за три года системной поддержки защитников. Это уникальный опыт синергии: благотворители покупают жилье, а мы берем на себя ремонт и оснащение. Будем разрабатывать соответствующую программу, чтобы масштабировать эту инициативу", – добавил он.

Фонд Рината Ахметова в партнерстве с ОО "Серце Азовсталі" продолжает системно обеспечивать ветеранов жильем в рамках собственной программы "Дома". Она предусматривает предоставление квартир защитникам Мариуполя с инвалидностью I и II групп. Собственное жилье становится для них не только решением бытовых вопросов, но и важной частью пути посттравматического роста – возвращения к жизни после боев и плена.