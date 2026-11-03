Блог | Подземные школы не спасают от авиабомб: трагедия в Камышевасе должна изменить подход к образованию

Это подземная школа в Комышувахе, которую россияне вчера разбомбили авиабомбами. Мы видели ужасные кадры последствий. По сообщениям, под землей в момент удара могло находиться около ста человек, много погибших, раненых, многие пока числятся пропавшими без вести.

Подземная школа была введена в эксплуатацию год назад, строительство обошлось в 111 млн грн. Это часть более широкого проекта строительства подземных школ в прифронтовых регионах Запорожской области.

Школа рассчитана на обучение тысячи детей в две смены, но на полную мощность она не вышла, а принимала около трехсот детей из Комышувахи и окрестных сел.

В момент удара уроков в школе не было. Но мы понимаем, что произошло бы, если бы они были.

Строительство подземных школ – очень дорогой, скандальный проект. На таких проектах всегда будут злоупотребления. Также были сомнения относительно реальной безопасности подземных школ, расчеты не проводились должным образом.

Эта школа заглублена под землю на 7 м, имеет утолщенные перекрытия толщиной 50-60 см. Как видим, против авиабомб это не помогло, как минимум в одном месте сооружение пробито насквозь.

Я считаю, нам нужен очень серьезный разговор о формате обучения наших детей. Школы должны уходить не под землю, а в онлайн. Разделите 111 миллионов на тысячу – и вы увидите сумму, которую можно было бы выделить на оборудование для дистанционного обучения каждого ребенка.

И это касается не только приграничья. У нас в Киеве нет подземных школ, есть школы с подвальными "укрытиями" и несколько школ с более новыми убежищами. Мы видим, что россияне изменили тактику и целенаправленно атакуют учебные заведения. Ни один подвал не выдержит баллистических ракет.

Давайте принимать решения на государственном уровне, пока не поздно.

Апд. "В нашей стране нет безопасного места". Спасибо, кэп.

Мы оцениваем риски, а не отсутствие рисков. И ситуация все время меняется, она динамичная. Полгода назад все было иначе, чем сейчас.