Первые снегопады и гололедица: Агентство восстановления обеспечило проезд по всем дорогам государственного значения

Первые серьезные осложнения погодных условий не вызвали транспортного коллапса ни в одном из регионов Украины. В течение 23–25 ноября снегопады, налипание мокрого снега и гололедица охватили значительную часть Украины. С ухудшением погоды дорожные службы оперативно увеличивали количество спецтехники и работников.

Об этом пишет Агентство восстановления.

Одновременно на дорогах работали 660 единиц спецтехники и более 800 дорожников. Очищали автодороги от снега, обрабатывали покрытие противогололедными материалами. Особое внимание уделяли горным перевалам, мостам, спускам и подъемам. Результат – никаких ограничений движения на дорогах государственного значения в течение трех суток. Проезд обеспечили даже в регионах с самыми сложными погодными условиями. В то же время одним из крупнейших вызовов этого зимнего сезона остается обеспечение дорожных служб технической солью.

"Недостаточно иметь готовую к работе технику и сформированные бригады – необходимо обеспечить их всеми материалами. Из-за нарушений логистики поставок техническая соль подорожала в 2–3,5 раза. Если зима будет такой же, как в прошлом году, расходы только на соль могут превысить миллиард гривен. Работаем над тем, чтобы ускорить ее поставки и накопление запасов. От этого зависит не только безопасность водителей, но и бесперебойная военная, гуманитарная и гражданская логистика, возможность эвакуации людей", – отметил глава Агентства восстановления Иван Федоров.

Для ускорения поставок технической соли Правительство уже приняло решение о приоритетном обслуживании судов с таким грузом в дунайских портах. Дорожные службы готовы к дальнейшему ухудшению погоды и оперативному реагированию на ее изменения. Призываем водителей быть внимательными за рулем и учитывать погодные условия при планировании поездок.

Соль подорожала более чем втрое: как Агентство восстановления обеспечивает проезд по дорогам зимой

Одним из крупнейших вызовов нынешнего зимнего сезона для Агентства восстановления и развития инфраструктуры стало обеспечение дорожных служб технической солью. Из-за нарушений логистики поставок ее стоимость выросла в 2–3,5 раза, а темпы накопления запасов замедлились. При погодных условиях, аналогичных прошлой зиме, расходы только на техническую соль могут достичь 1,45 млрд грн. Для решения проблемы Агентство восстановления совместно с Минразвития работает над оптимизацией логистики поставок. Одно из важных решений уже принято на уровне правительства – приоритетное обслуживание судов с технической солью в дунайских портах.

"Наша задача – обеспечить проезд по дорогам при любых погодных условиях. В условиях войны это вопрос не только комфорта и безопасности водителей. Это военная логистика, эвакуация людей, доставка гуманитарных грузов, работа экономики. Поэтому используем все доступные возможности, чтобы ускорить поставки соли, обеспечить необходимые запасы и максимально эффективно использовать имеющиеся ресурсы", – отметил глава Агентства восстановления Иван Федоров.

Несмотря на сложности с поставками, первые серьезные снегопады Агентство восстановления встретило подготовленным. В течение 23 – 25 ноября, когда значительную часть страны охватили снегопады и гололедица, дорожные службы оперативно наращивали ресурсы. На пике непогоды на дорогах работали 660 единиц спецтехники и более 800 дорожников. Результат – проезд по всем дорогам государственного значения обеспечен без ограничений, даже в регионах с самыми сложными погодными условиями.