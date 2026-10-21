Пережила избиение и едва не лишилась зрения в плену у РФ: жительница Мариуполя Анна Караблинская рассказала свою историю музею "Голоса мирных" Фонда Рината Ахметова

За три с половиной месяца пребывания в российском плену кондитерша из Мариуполя Анна Караблинская пережила избиения, голод и едва не лишилась зрения. В камере, рассчитанной на шестерых, находилось около 40 человек. Но самым тяжелым для женщины было не знать, как поживают ее родные и успели ли они уехать из осажденного города. Свою историю женщина рассказала Музею "Голоса мирных" Фонда Рината Ахметова.

До полномасштабной войны Анна пекла свадебные торты и выпечку, а с началом боевых действий стала работать на полевой кухне и помогала военным на заводе имени Ильича. В марте 2022 года женщина попала в российский плен. Сначала она находилась в Оленевке, затем ее этапировали в Таганрог. Неволя сильно подорвала ее здоровье: из-за систематических ударов по голове у женщины сильно ухудшилось зрение.

"Мы в камере слышали, как ребят били и трещали кости, это вообще... Мы плакали. Они очень жестоко с нами обращались: не так встал, не туда посмотрел. У меня была большая гематома на голове, потому что меня ударили, я упала и ударилась о стену. На лице были синяки. Меня таскали за волосы, и они перестали расти. Из еды давали какую-то щи, сто граммов хлеба в сутки. Приносили какие-то зернышки – могли дать 16 зернышек на целый день", – рассказывает она.

Женщине пришлось скрывать от оккупантов наличие мужа и дочери, потому что они также служили в ВСУ. Анна солгала, что с близкими она не общается. А вот о судьбе младшего сына женщина действительно не знала. Когда в городе начались сильные обстрелы, семья вынужденно разделилась: Анна была на работе, а затем в плену, ее сын находился с бабушкой. Их встреча состоялась уже после ее освобождения из российского плена.

Сначала после плена Анне было очень тяжело. По возвращении она вздрагивала от звуков и пряталась, когда слышала самолеты.

"Психологически прийти в себя было очень трудно. Когда я лежала в госпитале, я всего очень боялась – пугалась каждого звука. То сидела под столом, то уходила и запиралась в комнате. Очень боялась шума самолетов, хотя и знала, что это наши", – говорит Анна.

Настоящим спасением для нее и ее семьи стало получение социального жилья в рамках проекта "ЯМариуполь". Теперь Анна живет в Черновцах, в комфортных условиях рядом со своими земляками. После пережитого она постепенно возвращается к своему делу: печет пироги и торты.

"Фонд Рината Ахметова и "ЯМариуполь" – они большие молодцы. Когда я зашла, все новое, все работает. Уютно, комфортно. И мне здесь очень легко, потому что все как будто свои. Недавно все собирались, устраивали чаепитие. Я испекла для них большой пирог с абрикосами, потому что потом выяснилось, что Мариуполь у всех ассоциируется с абрикосами. Вот так живу и радуюсь жизни. Больше мне ничего не нужно. Мои дети живы-здоровы", – улыбается женщина.

Смотрите историю Анны Караблинской здесь.

Музей "Голоса мирных" Фонда Рината Ахметова собрал уже более 145 тысяч историй о войне. Это крупнейший в мире архив свидетельств мирных жителей Украины, пострадавших от российской агрессии.