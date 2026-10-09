Перестала говорить после обстрела: история Яны Сороки из Николаевской области вошла в экспозицию музея "Голоса мирных" Фонда Рината Ахметова

После пережитого во время оккупации и обстрелов Яна Сорока замкнулась в себе и надолго утратила способность говорить. Ей было чрезвычайно трудно вернуться к обычной жизни, общаться со сверстниками и делиться своей болью и переживаниями. Свою историю девочка доверила Музею "Голоса мирных" Фонда Рината Ахметова.

Когда началась полномасштабная война, Яне было девять лет. Ее семья жила в селе Центральное в Николаевской области. В первые же дни мимо их домов прошли колонны вражеской техники. Спасаясь от опасности, семья пряталась в погребе, а вскоре осталась совсем без света, газа и воды.

"Я понимала: если мама уже делит конфетку между мной и братиком, значит, это будет что-то очень страшное. Потом начались вот такие события, которые запомнились на всю жизнь. Как начали обстреливать, как начали ездить танки. И как пахло соляром по всей деревне. Это просто невозможно описать словами", – вспоминает Яна.

Однажды вечером Яна вместе с мамой, братом и другими жителями села ехала на велосипеде к бабушке. По дороге небо разорвали взрывы кассетных боеприпасов. Люди падали на землю. Когда испуганная семья наконец добралась до дома, Яна была в глубоком шоке и не реагировала на слова мамы.

"Это была последняя капля. Она напугана, она не говорит. Мы не знали, что с ней делать. И решили уезжать. Это было непросто – мы сделали три или четыре попытки", – рассказывает Любовь Сорока, мама девочки.

Любовь Сорока, мама девочки. Источник: Фонд Рината Ахметова

После нескольких неудачных попыток им все же удалось вырваться по проселочным дорогам. Ехали буквально под обстрелами, а чтобы заглушить страшные звуки взрывов, включили музыку на полную громкость.

Отец Яны остался, так как находился на службе, а впоследствии попал в российский плен. Для девушки это стало очередным жестоким ударом: она снова замкнулась в себе.

Вернуться к полноценной жизни Яне помогло участие в проектах Фонда Рината Ахметова – она дважды побывала в "Блогер Кемпи". По словам мамы, это изменило ребенка: Яна стала более открытой, заинтересовалась блогерством и даже захотела попробовать себя в актерском мастерстве.

"Этот отдых, оздоровление и психологическая разгрузка стали для ребенка толчком. Она сказала: "Я хочу теперь развиваться". Стала более эмоциональной, энергичной", – делится женщина.

Впоследствии семью ждала долгожданная новость: отцу удалось выбраться из плена. Мужчина два дня пешком добирался до своих.

"Они шли через оккупированные села. Видели много страшного: мертвых людей, разбитую технику. Но, слава Богу, через два дня он добрался до Николаева, и мы его здесь встретили и забрали", – вспоминает Любовь.

Смотрите историю Яны Сороки здесь.

Коллекция Музея "Голоса мирных" Фонда Рината Ахметова насчитывает уже более 145 тысяч историй о войне. Это крупнейшее в мире собрание свидетельств мирных жителей, пострадавших от войны России против Украины.