Переход на зимнее время: в какую сторону крутить стрелки часов

В конце октября 2026 года Украина, как обычно, перейдет на зимнее время. Стрелки часов нужно будет перевести на один час назад.

Несмотря на принятие законопроекта об отмене сезонного перехода на зимнее время, новые правила так и не вступили в силу. Поэтому украинцам снова придется переводить часы. OBOZ.UA рассказывает, когда именно состоится переход на зимнее время.

Когда и на сколько переводить часы в октябре 2026 года

В этом году переход на зимнее время состоится в ночь с субботы, 24 октября, на воскресенье, 25 октября. В 4:00 утра по киевскому времени стрелки часов нужно перевести на час назад — на 3:00.

Таким образом, в эту ночь у украинцев будет дополнительный час для сна.

Владельцам смартфонов, компьютеров и других современных электронных устройств, как правило, не нужно менять настройки вручную. Если правильно установлен часовой пояс и активировано автоматическое определение времени, устройства самостоятельно перейдут на зимнее время.

Механические часы и технику без функции автоматической настройки придется переводить самостоятельно.

Почему в Украине не отменили перевод часов

В июле 2024 года Верховная Рада поддержала законопроект № 4201 "Об исчислении времени в Украине". Документ предусматривал отмену сезонных переходов на летнее и зимнее время и введение постоянного стандартного времени UTC+2.

16 июля 2024 года парламент принял законопроект в целом. Однако президент Владимир Зеленский его не подписал, поэтому новые правила не вступили в силу.

Инициатива вызвала споры относительно целесообразности постоянного зимнего времени. Противники изменений указывали на возможные неудобства, в частности для жителей восточных областей Украины. В свою очередь сторонники подчеркивали, что большей части территории страны соответствует второй часовой пояс — UTC+2. Такую позицию поддерживали и представители Национальной академии наук Украины.

В силе остается порядок, согласно которому часы переводят дважды в год: в последнее воскресенье марта — на час вперед, а в последнее воскресенье октября — назад.

OBOZ.UA предлагает узнать, почему перевод часов происходит именно в воскресенье, а не в другой день недели.