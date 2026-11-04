Предусмотрена уголовная ответственность: какие объекты в Украине запрещено фотографировать во время военного положения

Во время военного положения в Украине запрещено распространять фото- и видеоматериалы, по которым можно установить расположение воинских частей, штабов, блокпостов, укреплений, систем противовоздушной обороны и других объектов оборонного назначения. Даже обычная фотография без указания адреса может раскрыть врагу место пребывания украинских военных, если на ней видны характерные здания, дорожные знаки, особенности местности или геолокация. За несанкционированное распространение таких сведений предусмотрена уголовная ответственность – вплоть до 12 лет лишения свободы.

Об этом говорится в разъяснении Министерства обороны Украины. В ведомстве подчеркивают, что во время войны информация о расположении и перемещении Сил обороны может помочь противнику определять цели и корректировать удары, поэтому законодательство устанавливает ограничения на ее распространение.

Какие военные объекты нельзя фотографировать во время военного положения

К информации, разглашение которой может навредить украинским военным, относятся не только точные адреса и координаты воинских частей. Опасность могут представлять и фотографии или видео, по которым местоположение объекта можно определить по косвенным признакам.

В частности, нельзя распространять материалы, раскрывающие:

Места расположения воинских частей и подразделений – их названия, адреса, координаты, геолокации и ориентиры, по которым можно установить местонахождение военных.

Перемещение украинских военных – маршруты, направления движения, время выезда или прибытия, места сбора и сосредоточения подразделений.

Военные объекты – фотографии и видео воинских частей, штабов, казарм, укреплений, блокпостов, фортификационных сооружений и других объектов оборонного назначения.

Военную технику и вооружение – места их нахождения, количество, типы и перемещения, в частности систем противовоздушной обороны, артиллерии и других средств поражения.

Последствия российских ударов по военным объектам – места попаданий, повреждения техники, расположение личного состава и результаты работы ПВО.

Отдельную опасность представляют детали, которые на первый взгляд не кажутся секретными: дорожные знаки, названия улиц, характерные здания, панорамы местности, спутниковые снимки и геометки. В сочетании они могут помочь установить точное местонахождение украинских военных.

Почему даже обычное фото может помочь врагу

В Минобороны объясняют, что противнику не обязательно получать точные координаты военного объекта, чтобы определить его расположение. Достаточно нескольких деталей, которые можно сопоставить с другими сведениями.

Например, на фотографии может не быть адреса или названия воинской части, но видны дорожный знак, характерное здание или особенности окружающей местности. Если к этому добавляются время публикации и геолокация, такие данные могут помочь установить место съемки.

Особенно опасны фото и видео, опубликованные в режиме реального времени. Они могут дать российским военным возможность оперативно определить цель и скорректировать огонь.

Какая уголовная ответственность грозит за нарушение

Основная норма, регулирующая ответственность за несанкционированное распространение информации об украинских войсках, – статья 114-2 Уголовного кодекса Украины. Она предусматривает наказание в зависимости от характера правонарушения, мотивов и обстоятельств его совершения.

В частности:

От 3 до 5 лет лишения свободы – за несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружения и боеприпасов в Украину или по территории Украины.

От 5 до 8 лет лишения свободы – за распространение информации о перемещении, движении или расположении ВСУ и других воинских формирований, если по этим данным можно идентифицировать их на местности.

От 8 до 12 лет лишения свободы – если такие действия совершены группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений, с целью передать информацию государству-агрессору или его представителям, а также если они повлекли тяжкие последствия.

При этом речь идет именно о несанкционированном распространении сведений, которые не были обнародованы уполномоченными государственными органами. Сам факт того, что определенная информация уже появилась в интернете на неофициальном ресурсе, не означает, что ее можно безопасно копировать или распространять дальше.

Уголовная ответственность за... Источник: Минобороны Развернуть

Можно ли публиковать такие фото в соцсетях и мессенджерах

Запрет касается не только средств массовой информации. Как объясняют в Минобороны, распространением сведений могут быть публикации в Facebook, Instagram, TikTok, Telegram и других социальных сетях, пересылка материалов в групповых и приватных чатах, посты на форумах, видеотрансляции, а также устная передача информации другим людям.

Поэтому даже если человек не публикует фотографию в открытом профиле, а отправляет ее знакомым или в закрытую группу, это не означает, что распространение не может иметь правовых последствий.

В Минобороны также предостерегают от повторного распространения чужих публикаций с чувствительной информацией. Репост или пересылка фотографии, которая уже есть в интернете, может увеличить количество людей, получивших доступ к этим сведениям.

Где проверять информацию о военных объектах

В ведомстве советуют ориентироваться на официальные сообщения Генерального штаба ВСУ, Министерства обороны, Службы безопасности Украины и других уполномоченных государственных органов.

Если информация о расположении военных, техники или результатах работы ПВО не опубликована официально, не стоит самостоятельно публиковать ее или распространять материалы, по которым можно установить такие данные.

В Минобороны подчеркивают: ответственное отношение к информации во время войны – это часть защиты страны, ведь неосторожная публикация может поставить под угрозу жизнь украинских военных и гражданских.

Как сообщал OBOZ.UA, 26 октября в Украине продлили военное положение и мобилизацию. Они продлятся как минимум до 29 января 2027 года.