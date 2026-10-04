Угрожает наказанием: СБУ предупредила украинцев в связи с публикацией видео ударов по Киеву

В воскресенье, 4 октября, Служба безопасности в очередной раз призвала украинцев не снимать и не распространять фото и видео вражеских обстрелов. Это, в частности, произошло после последних ударов по Киеву.

В ведомстве подчеркнули, что эти записи могут быть использованы не только российскими пропагандистами, но и военными РФ, которые отслеживают и анализируют подобные материалы, чтобы корректировать свои повторные удары. В СБУ также напомнили, что публикация такого контента может рассматриваться правоохранительными органами как преступление и влечет за собой суровое наказание.

"Служба безопасности Украины призывает граждан не снимать и не распространять фото и видео вражеских атак. В частности, не публиковать контент, фиксирующий удары оккупантов по военным объектам и критической инфраструктуре, работу ПВО и т. п.", – говорится в сообщении ведомства.

В СБУ напомнили, что, в зависимости от сопутствующих обстоятельств, такие действия могут быть квалифицированы по ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины. В частности, в контексте несанкционированного распространения информации о перемещении ВСУ и предоставления информации государству, осуществляющему вооруженную агрессию против Украины (предусматривает наказание в виде до 12 лет лишения свободы).

"Оперативные подразделения Службы систематически расследуют случаи распространения таких записей в сети и привлекают их авторов к ответственности. Призываем украинцев быть ответственными, не помогать врагу и не подвергать опасности других граждан!" – отметили в СБУ.

4 октября российское Минобороны заявило о намерении усилить удары по Киеву и другим регионам Украины. В ведомстве утверждают, что это будет ответом на заявления президента Украины Владимира Зеленского об ударах по российской нефтяной инфраструктуре.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что 4 октября Россия вновь нанесла удар по Северному мосту в Киеве. Было повреждено дорожное покрытие.

Напомним также, что в воскресенье, 4 октября, враг более 70 раз наносил удары по Днепропетровской области. Один человек погиб, в области есть раненые.