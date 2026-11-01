Находился в розыске: во Львове задержали и доставили в ТЦК активиста Стахива

В Львове все же нашли и задержали местного псевдоактивиста Остапа Стахива. Поскольку он находился в розыске из-за нарушения правил воинского учета, мужчину доставили в ТЦК. Там Стахив должен пройти военно-врачебную комиссию.

О задержании Стахива сообщил его соратник Жан Новосельцев. Позже эту информацию подтвердили и прокомментировали в ТЦК города Льва.

Задержание в эфире

Сообщение Новосельцева. Источник: скриншот

Стахива задержали на улице Луганской, неподалеку от улицы Стрыйской. К заправке WOG, где находился псевдоактивист, подъехали два микроавтобуса с правоохранителями и представителями ТЦК.

Стахив на заправке собирался вести какой-то стрим. Однако в эфире он пробыл даже меньше минуты – мужчина успел выкрикнуть, что он "не в розыске", после чего его трансляция внезапно прерывается. Как это было, можно посмотреть ниже.

Что говорят в ТЦК

Во Львовском областном ТЦК утверждают, что Стахив с марта 2026 года находился в розыске из-за нарушения правил воинского учета. Именно поэтому его задержали и привезли в Центр.

сообщение ТЦК. Источник: скриншот

Сейчас псевдоактивист проходит ВВК, которая должна определить его пригодность к военной службе.

В ТЦК подчеркнули, что "публичность не дает иммунитета от исполнения закона", а "количество подписчиков не создает для человека особого порядка исполнения воинской обязанности".

Отдельно в ТЦК подчеркнули, что Стахива пока направили на ВВК, и это "не означает автоматической мобилизации".

"Гражданина доставили сотрудники Национальной полиции в связи с имеющимся нарушением правил воинского учета и соответствующим статусом в системе учета. В Украине четвертый год продолжается полномасштабная война, закон один для всех. Защита Отечества – обязанность граждан, и эта обязанность не делит граждан на известных и неизвестных, медийных и непубличных, удобных и неудобных", – отметили в учреждении.

О ком речь

Остап Стахив. Источник: Facebook

40-летний провокатор Остап Стахив родом из Ходорова Львовской области. В 2005 году начал заниматься политикой: возглавлял организацию одной из партий, а через несколько лет баллотировался в Верховную Раду. Затем он создал несколько общественных организаций и устраивал протесты на разные темы.

После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Стахив стал рупором кремлевской пропаганды. Например, утверждал, что война в Украине идет потому, что украинцев и россиян "стравили".

В 2024 году Служба безопасности Украины объявила Стахиву подозрение в мошенничестве и разглашении сведений, содержащих государственную тайну, в частности о расположении подразделений ВСУ. Дело в том, что Стахив организовал онлайн-курсы, на которых слушателей обучали методам противодействия мобилизации.

Когда Галицкий районный суд Львова избрал Стахиву меру пресечения в виде ареста, судьи согласились разрешить блогеру выйти на свободу под залог. Поклонники Стахива организовали сбор средств, и меньше чем за неделю собрали необходимую сумму.