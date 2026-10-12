"Патриот и защитник – по зову сердца": в Сумской области погиб воин из Хмельницкой области. Фото

В бою за Украину погиб защитник из Хмельницкой области Владимир Стецьков. Бухгалтер из Каменца-Подольского, он встал на защиту родной земли еще во времена АТО, а когда Россия начала полномасштабное вторжение, с первых дней вернулся в строй.

Воин участвовал в боях за Авдеевку, защищал Харьков и Сумы, и именно в Сумской области оборвался его земной путь. О потере сообщили в Китайгородской территориальной громаде.

Что известно о Герое

Трагическая весть об очередной невосполнимой утрате поступила в Хмельницкую область в октябре.

"Невозможно оправиться ни от одной утраты, а война не перестает приносить новые трагедии. С невыразимой скорбью сообщаем о гибели нашего Героя из села Бровари Владимира Александровича Стецькова, 1979 года рождения. Бухгалтер по образованию, которое он получил в Тернопольской академии народного хозяйства, сотрудник "Гортепловодоэнергии", а по призванию сердца – патриот и защитник", – написали о Герое в Китайгородской громаде.

Владимир Стецьков. Источник: Китайгородская громада

Там рассказали, что Владимир Стецьков защищал Украину еще во время проведения АТО. Когда же Россия начала полномасштабное вторжение, он сделал все, чтобы враг не превратил всю Украину в то, что он сделал с частью Донбасса.

"Другого решения, как сдержать нашествие, как отстаивать каждый метр украинской земли, как защищать своих от врага, он принять не мог. Добровольно вступил в ряды армии, чтобы на пути к Броварам, где ждали мать, сестра, друзья, земляки, и к Каменцу-Подольскому, где он жил и работал, никогда не ступила нога захватчика. Уже 8 марта 2022 года он поступил на военную службу и был готов защищать родину", – отметили в громаде.

Главный сержант Стецьков за годы службы прошел через многие горячие точки российско-украинской войны.

Он участвовал в обороне Авдеевки. Защищал Харьков. Отбивал врага от Сум. Противостоял захватчикам на других направлениях фронта.

"С воинской честью, особым мужеством и отвагой выполнял боевые задачи, пользовался авторитетом среди своих собратьев. Неоднократно за военные заслуги награждался государственными знаками отличия", – говорят в громаде.

30 сентября этого года воин принял свой последний бой. Жизнь Владимира оборвалась вблизи села Верхнее Песчаное Сумской области.

"Война отбирает, разрушает, бьет в самое сердце. Эта боль не только семьи, она – общая для всех нас, для каждого, кто знал Героя. Ведь каждый наш новый спокойный день был завоеван защитником в огне фронта ценой его здоровья и жизни. Никакие слова не могут залечить рану в душах близких, но пусть наша сплоченная молитва и память станут поддержкой в это страшное время... Глубокий поклон воину, который по-настоящему любил свою страну, громаду и отдал свою жизнь за наш покой, свободу, мирное небо", – отметили в громаде.

На малой родине воина, возвращающегося домой на щите, его встречают 12 октября:

10.30 – прощание в Доме офицеров города Каменец-Подольский;

11.30 – кортеж выезжает в село Бровари;

11.45–12.00 – встреча Героя у "арки" села Бровари;

13.00 – поминальная служба в местном костеле;

похороны на кладбище в селе Бровари.

Скриншот сообщения

Скриншот сообщения

Как сообщал OBOZ.UA, на фронте погиб 30-летний доброволец из Полтавской области.Александр Гриценко 5 октября в Донецкой области подорвался на российской мине.

Он добровольно встал на защиту Украины уже на следующий день после начала полномасштабного вторжения и оставался в армии до последнего дня своей жизни.