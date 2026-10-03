Последний шанс: как правильно обрезать лаванду осенью

Сентябрь — время интенсивных работ в саду, ведь растения и почву пора готовить к предстоящим холодам. И одна из основных процедур, которая в этом поможет, — это обрезка. Однако проводить её нужно правильно, чтобы растение не ослабло, а наоборот набралось сил для зимовки.

Особенно чувствительна к осенней обрезке лаванда. Ее срезы должны успеть затянуться до первых холодных ночей, а объем срезанных ветвей — быть четко выверенным. Как правильно ухаживать за цветущим растением осенью, рассказало издание Interia Kobieta.

В целом подстригать лаванду нужно дважды в год. В первый раз процедуру проводят весной — на стыке марта и апреля. Вторая обрезка должна приходиться на конец лета или самое начало осени. При этом она должна быть очень осторожной, чтобы в следующем году лаванда была густой и пышной и обильно зацвела.

Независимо от того, маленький куст или большой — правило для растения осенью одно и то же. Нужно срезать увядшие соцветия и укоротить побеги так, чтобы крона приобрела форму купола. При этом снимать можно только зеленую часть ветки. Одеревеневшую часть трогать нельзя вообще.

Если к моменту, когда вы запланировали обрезку, ваша лаванда все еще цветет, срезайте свежие соцветия. В конце концов, из них всегда можно составить прекрасный букет.

Обрезать лаванду осенью нужно для того, чтобы она становилась гуще и выглядела более пышно. А лучшее время для этой процедуры — сразу после окончания цветения. Середина и вторая половина сентября — очень подходящее время. После обрезки важно оставить лаванде примерно шесть недель до первых заморозков, чтобы она успела подготовиться к зиме.

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