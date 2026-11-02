"Оперативность не является гарантией достоверности": в ЦПД объяснили, как отличить надежный источник оповещения об обстреле от опасного

Исполняющая обязанности руководителя Центра противодействия дезинформации СНБО Анаит Хоперия рассказала о рисках использования неофициальных мониторинговых каналов во время вражеских обстрелов.

Об этом она заявила в эфире телеканала ICTV, где также объяснила, на какие признаки стоит обращать внимание при выборе источника информации.

"Мониторинговые Telegram-каналы всегда должны быть дополнительным источником информации. Основными источниками для украинцев должны быть сирена, официальные каналы Воздушных сил ВСУ и каналы местных военных администраций", – подчеркнула Хоперия.

Надежные источники

По словам представительницы ЦПД, при выборе мониторингового Telegram-канала стоит обращать внимание не только на скорость появления сообщений, но и на то, как именно подают информацию.

Среди основных признаков надежного канала она назвала:

Спокойный тон сообщений без излишнего нагнетания.

Отсутствие кликбейта и громких заголовков.

Соблюдение требований безопасности и отказ от публикации работы ПВО.

Отсутствие сообщений о позициях Сил обороны и сомнительных "инсайдов".

Стабильная история канала без внезапной смены названия или тематики.

Последний пункт также важен. Если канал неожиданно сменил направление работы или название, это должно насторожить читателей.

Риски мониторинга

Анаит Хоперия отдельно предостерегла, что быстрое обнародование информации не означает ее достоверности. Сообщения неофициальных каналов могут содержать ошибки или искаженные данные.

Кроме того, детальное отслеживание движения ракет и дронов в реальном времени может раскрыть противнику чувствительную информацию. Такие данные способны помочь противнику при планировании и корректировке последующих ударов.

"Граница между полезным предупреждением и вредом для обороны проходит там, где информирование об опасности превращается в раскрытие информации о безопасности", – отметила руководитель ЦПД.

Она также подчеркнула, что фото и видео последствий обстрелов не стоит публиковать в реальном времени. Враг может использовать такие материалы для корректировки следующих атак.

Поэтому во время воздушной тревоги украинцам рекомендуют в первую очередь реагировать на сигналы сирены и сообщения официальных источников, а мониторинговые Telegram-каналы использовать лишь как дополнительный способ получения информации.

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