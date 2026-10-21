Операционная, которая определяет будущее: как в Николаеве создают возможность спасать пациентов со сложными травмами

После начала полномасштабной войны николаевские травматологи освоили новую реальность – с минно-взрывными ранениями, тяжелыми повреждениями тканей и десятками пациентов, которых нужно оперировать одновременно. Теперь больница скорой медицинской помощи пытается восстановить и расширить возможности плановой хирургии. Для этого здесь строят новый операционный блок, который должен объединить три операционные и централизованную стерилизационную. От этого зависит не только комфорт работы медиков, но и безопасность пациентов, доступность бесплатного эндопротезирования и способность больницы отвечать на вызовы, которые будут оставаться актуальными еще долгие годы.

В Николаеве создают возможно... Источник: пресс-служба Развернуть

Когда за один день в больницу привозят восьмерых раненых

Александр Цап работает ортопедом-травматологом в Николаевской больнице скорой медицинской помощи с августа 2024 года. Но его знакомство с военной медициной началось значительно раньше – еще во время ординатуры, когда полномасштабное вторжение уже изменило работу больницы.

"Приходишь на работу, а тебе привозят сразу 7–8 человек, а ты только заканчиваешь специализацию. Есть определенное понимание, но оно не настолько широкое. Многое приобретаешь уже непосредственно в работе", – рассказывает врач.

Александр Цап, врач-ортопед-... Источник: пресс-служба Развернуть

Минно-взрывная травма – это не просто перелом, который нужно зафиксировать. Взрывная волна и осколки могут повреждать ткани далеко за пределами видимой раны. Часть повреждений проявляется не сразу: через две-три суток врачи могут обнаружить участки с нарушенным кровоснабжением.

В Николаеве создают возможно... Источник: пресс-служба Развернуть

Поэтому лечение нередко превращается в несколько последовательных этапов. Сначала медики обрабатывают рану и стабилизируют перелом, затем ждут, пока состояние тканей позволит перейти к следующему вмешательству. И только после этого выполняют окончательную фиксацию кости.

"Это не только восстановить целостность кости. Ее еще нужно чем-то закрыть. Применяем пересадку кожи, вакуумные повязки. И постоянно есть риск инфекции", – объясняет травматолог Николай Карман.

До полномасштабной войны основной нагрузкой отделения были плановые операции, дорожно-транспортные происшествия и бытовые травмы. Теперь врачам приходится работать с повреждениями, опыта лечения которых в начале вторжения не хватало даже специалистам с многолетней практикой.

"В первые дни мы фактически учились на практике, потому что ни у кого не было такого опыта работы с минно-взрывными травмами. Позже начали ездить на семинары, изучать методы внешней фиксации, закрытия дефектов тканей и лечения инфекций", – вспоминает Николай Карман.

Николай Карман, врач-травмат... Источник: пресс-служба Развернуть

За этой работой – не только сложные операции, но и длительное лечение, повторные вмешательства и постоянный контроль заживления. В таких условиях операционный блок должен быть организован так, чтобы врачи могли работать с разными видами травм, не создавая дополнительных рисков для пациентов.

Почему нельзя оперировать всех в одном помещении

В травматологии есть вмешательства, для которых чистота операционной имеет особое значение. Прежде всего это эндопротезирование – замена поврежденного сустава искусственным имплантом.

Для человека, который годами живет с болью, ограниченной подвижностью или последствиями перелома шейки бедренной кости, такая операция может стать возможностью снова ходить и вернуться к привычной жизни. Однако сам имплант предъявляет дополнительные требования к инфекционной безопасности: если протез инфицируется, лечение может стать значительно сложнее и потребовать повторной операции.

"Если инфекция попадает туда, где установлен протез, это очень плохо. Иногда его приходится удалять, а затем выполнять ревизионное протезирование. Это уже значительно более сложное вмешательство", – подчеркивает Николай Карман.

По словам Александра Цапа, в больнице должны четко разграничивать операции в зависимости от их характера.

"Есть гнойно-септическая хирургия, есть ортопедия-травматология, есть чистая хирургия. При эндопротезировании любой дополнительный риск инфекции может иметь серьезные последствия для пациента, самого протеза, костей и мягких тканей. Для таких вмешательств нужны отдельные операционные", – объясняет врач.

Сейчас часть хирургических процессов в больнице проходит в условиях, не позволяющих должным образом разграничить разные потоки пациентов. Операционная травматологического отделения расположена рядом с помещениями, где работают хирурги, оперирующие органы брюшной полости. Это создает дополнительные инфекционные риски и ограничивает возможности безопасного проведения плановых вмешательств с установкой имплантов.

"Мы не можем просто взять и установить протез в любых условиях. Нужно сделать так, чтобы операция завершилась успешно, пациент восстановился и больше не возвращался к нам из-за осложнений", – отмечает Николай Карман.

Проблема обострилась в конце 2025 года, когда в операционной травматологического отделения, единственной для плановых вмешательств, обрушилась крыша. Помещение стало непригодным для полноценной работы.

Для больницы это означало не просто необходимость ремонта. Под угрозой оказалась возможность проводить часть плановых операций, в частности эндопротезирование, для которого требуется специально подготовленное помещение.

Три операционные вместо одной

Идея обновления операционного блока возникла еще до полномасштабного вторжения. В 2021 году у больницы был соответствующий проект, но из-за войны его реализацию пришлось отложить.

После повреждения операционной стало понятно: восстановить помещение в прежнем виде недостаточно. Нужно изменить саму организацию хирургической работы.

По словам директора Николаевской больницы скорой медицинской помощи Александра Демьянова, благодаря поддержке французских партнеров удалось вернуться к более масштабному замыслу – создать полноценный операционный блок с тремя операционными и централизованной стерилизационной.

"Это должна быть не одна операционная, а три, каждая со своим направлением работы. В одной будут проводить эндопротезирование и другие вмешательства, требующие высокой степени чистоты. Другие будут использовать для травматологических операций, обработки ран и вмешательств, к которым не предъявляют таких же требований", – объясняет директор.

Отдельным элементом станет централизованная стерилизационная. Она позволит организовать обработку инструментов по единым правилам, вместо того чтобы распределять этот процесс между разными помещениями отделения.

Этот вопрос напрямую связан с инфекционным контролем и требованиями к оказанию медицинской помощи. Разделение операционных позволит снизить риски перекрестного инфицирования и создать надлежащие условия для вмешательств с использованием искусственных суставов.

"Мы получим сразу несколько преимуществ. Сможем разделить потоки пациентов с загрязненными, инфицированными ранами и тех, кому проводят чистые операции. Это профилактика внутрибольничных инфекций, более стабильная работа отделения и возможность помогать большему количеству людей", – говорит Александр Демьянов.

Обновление важно и для развития самой больницы. Медики рассчитывают расширить спектр вмешательств, в частности эндоскопических операций и операций с использованием интраоперационной рентгеновской С-дуги. Это позволит работать с более сложными случаями и постепенно внедрять более современные методы лечения.

Для больницы, работающей в прифронтовом регионе, это не вопрос престижа. Это способ повысить способность системы здравоохранения помогать людям с тяжелыми травмами – как полученными во время войны, так и в результате обычных несчастных случаев.

В Николаеве создают возможно... Источник: пресс-служба Развернуть

Бесплатный протез, которого приходится ждать

Эндопротезирование – это не только сложная операция, но и возможность, которую пациенты не всегда могут реализовать за собственные средства. Искусственные суставы дорогие, однако в рамках соответствующих государственных и местных программ их устанавливают пациентам бесплатно.

По словам Александра Демьянова, для участия в программе больница должна выполнять установленные требования по количеству бесплатных операций. В частности, директор называет ориентир в 50 установленных протезов в год.

Часть имплантов больница получает по городской программе – 30 протезов в год, остальные поставляют централизованно через Министерство здравоохранения.

Однако после утраты возможности проводить такие операции в операционной работа отделения существенно ограничилась. Сейчас в очереди на эндопротезирование в больнице стоят 24 человека. И это только одно медицинское учреждение.

"В целом в больницах в очередях может быть до ста человек и больше. До внедрения городской программы очереди достигали 300–400 человек. Именно городская программа помогла сократить их примерно втрое", – рассказывает директор.

Сейчас больница уже возобновила установку протезов в доступных для этого условиях, соблюдая требования к чистоте помещений. По словам Демьянова, медики установили пять протезов, бесплатных для пациентов.

Но этого недостаточно, чтобы полностью восстановить прежние возможности отделения. Полноценный операционный блок должен помочь больнице вернуться к системной работе, выполнять необходимое количество операций и не утратить возможность оказывать пациентам помощь по государственным и городским программам.

Для человека, который не может самостоятельно передвигаться из-за поврежденного сустава, задержка операции означает не просто ожидание в списке. Это месяцы ограниченной подвижности, зависимости от близких и отложенного возвращения к нормальной жизни.

Помощь, которая должна работать и после войны

Восстановление операционного блока началось в конце 2025 года. Однако работы продвигаются медленнее, чем ожидали в больнице. По словам Александра Демьянова, французские партнеры ищут средства для реализации проекта, а бюрократические процедуры дополнительно влияют на сроки.

"Мы понимаем, что это не средства местного бюджета и не деньги Украины. Поэтому с уважением относимся к трудностям наших партнеров. В то же время надеемся, что удастся ускорить работы и завершить их в сроки, которые позволят нам наверстать отставание в эндопротезировании", – говорит директор.

По его словам, сейчас ведутся переговоры о привлечении дополнительной помощи – почти 3 миллионов гривен. Эти средства должны позволить интенсифицировать работы и приблизить завершение проекта.

Потребность в таких инвестициях не исчезнет даже после окончания боевых действий. Николаевская больница скорой помощи принимает пациентов из города и области, а близость к Херсонщине означает постоянный спрос на лечение тяжелых травм. Последствия войны – сложные переломы, повреждения мягких тканей, инфекционные осложнения и необходимость реконструктивных операций – еще много лет будут оставаться вызовом для медицины.

Больнице уже пришлось переосмыслить свою работу после ракетного удара. Если раньше здесь было 10–11 операционных столов, то теперь их количество выросло до 18. По словам директора, при условии надлежащего кадрового обеспечения и достаточного потока пациентов учреждение имеет потенциал для дальнейшего развития.

В то же время увеличение количества операций требует не только оборудования. Необходимы специалисты, надлежащие условия инфекционного контроля, возможность разграничивать разные типы вмешательств и достаточные ресурсы для лечения пациентов с самыми тяжелыми повреждениями.

Больница уже принимает медицинских работников, которые были вынуждены покинуть Херсонскую область. Среди них – специалистка из Олешек, которая работает эпидемиологом и возглавляет отдел инфекционного контроля, а также медицинские сестры из Херсона. Это еще один пример того, как война меняет не только маршруты пациентов, но и кадровую карту медицинской системы.

Инвестиция в возможность оперировать

К восстановлению проекта подключились французские партнеры, а организационное сопровождение процесса обеспечивает народный депутат Украины от Николаевской области Игорь Копытин.

Еще во время предыдущих рабочих встреч с представителями травматологического отделения и его руководителем Вадимом Максимовым обсуждали первоочередные потребности больницы и возможность возобновить ремонт, который остановился из-за полномасштабного вторжения и нехватки финансирования.

Вадим Евгеньевич Максимов –... Развернуть

Благодаря сотрудничеству с партнерами работы удалось начать. Во время посещения медицинского учреждения Игорь Копытин ознакомился с их ходом.

"Еще в прошлом году мы обсуждали планы по ремонту операционной, которые были приостановлены из-за войны и нехватки финансирования. Сегодня у меня хорошие новости: благодаря партнерам работы уже идут. Это будет еще одно современное место, где врачи смогут спасать жизни и оказывать качественную помощь жителям Николаева в надлежащих условиях. Именно для этого мы объединяем усилия", – отметил парламентарий.

Для врачей результат этого проекта будет измеряться не квадратными метрами отремонтированного помещения. Его будут оценивать по количеству операций, которые больше не придется откладывать, пациентов, которые смогут получить бесплатный искусственный сустав, и тяжелых травм, которые удастся лечить без дополнительных инфекционных рисков.

Николаевские травматологи уже научились работать в условиях, к которым невозможно было полностью подготовиться заранее. Теперь задача – обеспечить им условия, соответствующие сложности этой работы.

Три операционные вместо одной – это не просто более масштабный ремонт. Это возможность разделить разные потоки пациентов, возобновить полноценное эндопротезирование и расширить спектр современных хирургических вмешательств. И сделать так, чтобы больница, которая научилась работать во время войны, была готова помогать людям и после нее.