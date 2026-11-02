Алексей Минаков: "ИИ сделал киберпреступность дешевле и быстрее, но самый большой риск для бизнеса – это отсутствие правил"

Искусственный интеллект окончательно стал частью повседневных бизнес-процессов, но вместе с ростом производительности принес и новые угрозы. Киберпреступность стала дешевле и доступнее: от клонирования голоса руководителя и персонализированного фишинга до внутренних вызовов – утечки данных через публичные чатботы, слепого доверия к "галлюцинациям" ИИ и появления AI workslop. Сегодня безопасность требует от компаний не просто закупки лицензий, а разработки четких процедур и корпоративной ИИ-гигиены.

В рамках Глобальной недели медийной и информационной грамотности (24–31 октября) более чем в 500 школах Украины для учеников 5–11 классов открывается интерактивная XR-выставка Digital Jungle, призванная формировать цифровую устойчивость нового поколения. О том, почему гибкость украинских предприятий в условиях войны не равнозначна киберзащищенности, как минимизировать риски и какие навыки работы с ИИ рынок будет ждать от молодых специалистов уже через несколько лет, рассказал бизнес-консультант и спикер форума Digital Jungle Ukraine Алексей Минаков в эксклюзивном интервью для Oboz.ua.

– Господин Алексей, сегодня в сети ежеминутно генерируются миллионы запросов, автоматизированных писем и контента, созданного ИИ. Как этот взрывной масштаб меняет внешнюю среду для бизнеса и с какими новыми фишинговыми и киберугрозами компании сталкиваются чаще всего?

– Я бы сказал, что искусственный интеллект сделал киберпреступность дешевле, быстрее и доступнее.

Раньше качественное персонализированное фишинговое письмо отнимало у злоумышленника несколько часов работы, а теперь подготовка убедительной приманки сократилась до 5 минут. Причем ИИ может подготовить письмо на украинском языке, адаптировать его под конкретную компанию, должность или даже стиль общения руководителя. И для этого уже даже не обязательно быть высококвалифицированным хакером.

Например, бухгалтер может получить голосовое сообщение, звучащее как голос директора, с просьбой срочно провести платеж. Или сотрудник может получить сообщение якобы от IT-отдела с просьбой подтвердить учетные данные.

И это фундаментальное изменение – мы больше не можем автоматически доверять информации только потому, что она выглядит профессионально, персонализированно или даже звучит голосом знакомого человека. "Распознать фейк на глаз" уже не работает. Работают процедуры – проверка по другому каналу, двойное согласование платежей, кодовые слова и тому подобное.

– Насколько украинский бизнес и государственные предприятия сегодня реально защищены от таких цифровых рисков? Есть ли понимание, насколько активно отечественный рынок привлекает специалистов по кибербезопасности и ИИ-гигиене, или это до сих пор остается прерогативой только IT-сектора и крупного ритейла?

Спикер форума Digital Jungle... Развернуть

– Я бы не говорил об украинском бизнесе как о чем-то однородном. Уровень готовности сильно различается в зависимости от размера компании и отрасли. Например, крупные банки, телекоммуникационные компании, энергетика и часть крупного бизнеса имеют развитые команды информационной безопасности и процедуры реагирования на инциденты. Они уже годами подвергаются атакам, поэтому у них есть зрелые команды и процессы, иначе они просто не выжили бы.

Но вместе с тем есть огромное количество малых и средних предприятий, а также коммунальных предприятий, где за всю цифровую безопасность фактически отвечает один системный администратор и где никто систематически не объясняет сотрудникам, какие данные можно передавать в ChatGPT, а какие – категорически нельзя.

И здесь действительно есть проблема. Компании начали внедрять ИИ значительно быстрее, чем обучать людей безопасно им пользоваться. Причем вопросы ИИ-гигиены нельзя делегировать исключительно ИТ-департаменту. Это компетенция каждого сотрудника, который использует генеративный ИИ: от HR-специалиста до юриста, маркетолога или финансового директора.

Что касается спроса на специалистов по кибербезопасности – я действительно вижу стабильно высокий интерес бизнеса к безопасному использованию ИИ. Думаю, в ближайшие годы компаниям нужны будут не только отдельные специалисты по кибербезопасности, но и люди, умеющие сочетать три компетенции – понимание бизнес-процессов, возможностей ИИ и рисков его использования.

Грамотность в сфере ИИ постепенно становится такой же базовой корпоративной компетенцией, как умение работать с электронной почтой или офисными документами. Только цена ошибки может быть значительно выше.

– Если сравнивать ситуацию в Украине с европейским или американским рынком, где мы находимся по уровню киберустойчивости и адаптивности бизнеса? В чем наши сильные стороны благодаря опыту войны, а где кроются самые большие системные уязвимости?

У Украины есть особенность, которой нет в большинстве европейских стран, – наш бизнес уже годами работает в условиях полномасштабной войны, постоянных кибератак, физических угроз инфраструктуре и непредсказуемых перебоев в работе.

Там, где для европейской компании масштабный сбой – сценарий для учений, для нашей компании это уже пережитая реальность. И это сформировало сильную культуру адаптивности и гибкости. Украинские компании научились быстро перестраивать процессы, обеспечивать резервные каналы коммуникации, переносить данные в облака, поддерживать работу команд в чрезвычайных обстоятельствах, быстро принимать решения и продолжать работать несмотря ни на что.

К тому же украинские команды очень быстро пробуют новые инструменты, в частности ИИ.

Однако я бы не путал адаптивность с киберзащищенностью. То, что компания научилась работать во время условного блэкаута, еще не означает, что она защищена от утечки данных или фишинговой атаки.

В Европе сильнее акцент на формализованном управлении рисками, регуляторных требованиях и ответственности организаций. Например, европейский AI Act предусматривает требования к грамотности персонала в сфере ИИ, а директива NIS2 усиливает требования к кибербезопасности определенных категорий организаций.

На мой взгляд, самая большая уязвимость части украинского бизнеса – недостаточная формализация процессов. Например, компания может разрешить всем сотрудникам пользоваться ИИ, но при этом вообще не иметь ответов на базовые вопросы: где хранятся наши данные, в каком они состоянии, какие инструменты ИИ разрешены, какие данные можно загружать, кто проверяет результаты, кто отвечает за ошибки и так далее.

– Помимо внешних атак, есть и внутренние риски для компаний: утечка корпоративной информации через открытые чатботы и слепое доверие к "галлюцинациям" ИИ. С какими главными ошибками и барьерами сталкивается бизнес при массовом внедрении инструментов искусственного интеллекта?

В своей работе с компаниями я вижу, что самая большая опасность часто связана не со злонамеренными действиями сотрудников, а с самыми добрыми намерениями. Человек хочет быстрее выполнить задачу. Загружает в публичный сервис ИИ договор, финансовый отчет, персональные данные клиентов или внутреннюю переписку – и даже не задумывается, разрешено ли это делать.

При этом передача информации сервису ИИ не означает ее автоматической утечки. Риски зависят от конкретного продукта ИИ, тарифа, настроек, условий обработки и хранения данных. Но если компания не установила правил, сотрудник часто не знает, где проходит граница.

Вторая проблема – чрезмерное доверие к результатам ИИ. Большая языковая модель иногда может очень уверенно сформулировать юридический вывод со ссылкой на несуществующую судебную практику. Или допустить ошибку в финансовых расчетах. И если сотрудник воспринимает результат как готовый экспертный ответ, ошибка попадает в реальный бизнес-процесс.

Третья проблема – хаотичное внедрение ИИ. Компании часто начинают с закупки лицензий или проведения одного тренинга, но не определяют, какие именно процессы хотят улучшить, как будут измерять результат и какие риски нужно контролировать.

Отдельная проблема – это AI workslop (рабочий ИИ-мусор). Это объемные, но при этом пустые тексты или материалы, которые перекладывают работу на того, кто их получает.

Я бы выделил еще одну опасность, которая становится актуальнее с развитием ИИ-агентов. Раньше чатбот преимущественно генерировал ответ, а теперь системы могут получать доступ к почте, календарю, документам и выполнять действия от имени пользователя. И здесь цена ошибки растет – одно дело, когда ИИ неправильно написал письмо, и совсем другое, когда он самостоятельно отправил его не тому адресату вместе с конфиденциальным вложением.

Поэтому я всегда выступаю за подход, при котором уровень автономности ИИ растет постепенно, вместе с проверкой качества, контролем доступа и понятной ответственностью человека.

Главное – не запрещать ИИ из-за страха перед рисками, а научиться использовать его безопасно и ответственно.

– Форум Digital Jungle Ukraine показал, что готовить к этим вызовам нужно еще со школьной скамьи. Каких именно базовых навыков работы с ИИ и цифровой безопасности будет ждать бизнес от молодых специалистов уже через несколько лет, чтобы получить действительно конкурентоспособный человеческий капитал?

Мы должны перестать воспринимать компетентность в области ИИ лишь как умение правильно написать промпт. Через несколько лет работодателей вряд ли будет впечатлять сам факт, что выпускник университета умеет пользоваться ChatGPT. Это будет так же привычно, как сегодня пользоваться гуглом. Вместо этого будут цениться другие навыки.

Во-первых, критическое мышление. Способность не просто получить ответ от ИИ, а проверить его и найти слабые места. И, конечно, иметь собственное мнение и позицию, учитывая человеческую экспертизу и опыт.

Во-вторых, способность разумно работать вместе с ИИ, а не просто делегировать ему все подряд. Четко понимать, что можно автоматизировать, что нужно проверять, а где решение должно оставаться за человеком.

В-третьих, информационная и цифровая безопасность. Понимание того, какие данные нельзя передавать сторонним сервисам, как распознавать манипуляции, поддельные сообщения и цифровые имитации.

И, наконец, творчество и инициативность. Когда доступ к мощным инструментам ИИ становится массовым, конкурентным преимуществом является не сам инструмент, а то, какие идеи человек способен с его помощью реализовать.