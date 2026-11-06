"Око за око. Дронопад": ОККО передала полмиллиарда гривен на защиту неба

Сеть АЗК ОККО аккумулировала 500 млн грн в рамках четвертой совместной с фондом "Повернись живим" инициативы "ОКО ЗА ОКО. Дронопад" для борьбы с вражескими беспилотниками. Партнеры продолжают комплексно обеспечивать военные подразделения необходимой техникой и усиливают поддержку разработки новых технологических решений для противодействия реактивным ударным дронам.

"Полмиллиарда гривен на защиту украинского неба – это наш общий результат. Благодарим каждого водителя, который выбирает PULLS на ОККО и тем самым поддерживает "Дронопад". Мы и дальше будем объединять усилия, чтобы помогать нашим защитникам сбивать еще больше вражеских дронов", – отмечает Василий Дмитриев, вице-президент по маркетингу и развитию ОККО.

Четвертая волна инициативы "ОКО ЗА ОКО. Дронопад" продолжается с марта 2025 года. В ее рамках ОККО и фонд "Повернись живим" обеспечивают военных FPV-дронами-перехватчиками и необходимым сопутствующим оборудованием – транспортом, средствами связи, антеннами и усилителями сигнала. Это помогает подразделениям выявлять и уничтожать вражеские разведывательные и ударные БпЛА.

В то же время партнеры расширяют поддержку и в направлении противодействия реактивным дронам. В октябре в рамках проекта военным передали 80 дронов-перехватчиков нового поколения на 13,6 млн грн, закупленных благодаря донату от ОККО. Их будут испытывать в боевых условиях, чтобы оценить эффективность разных образцов и определить перспективные решения для дальнейшего совершенствования и масштабирования.

"ОККО – один из крупнейших партнеров проекта "Дронопад". С их поддержкой мы прошли путь от точечного перехвата разведывательных дронов до системного уничтожения вражеских ударных БПЛА. А теперь вместе помогаем войску найти технологические решения для противодействия реактивным дронам", – рассказывает Олег Карпенко, заместитель директора Фонда "Повернись живим".

Присоединиться к "ОКО ЗА ОКО. Дронопад" можно, заправляясь топливом PULLS на АЗК ОККО: с каждого литра этого топлива компания направляет 1 гривну на проект. Также поддержать инициативу можно, перечислив баллы в приложении Fishka.

Всего с начала полномасштабного вторжения ОККО направила более 4,6 млрд грн на поддержку Сил обороны Украины и восстановление страны.

Справочно:

ОКО ЗА ОКО – это совместная инициатива фонда "Повернись живим" и сети АЗК OKKO, которая помогает обеспечивать потребности ВСУ в оружии и технике. С ноября 2022 года уже успешно завершились три волны инициативы. В частности, благодаря ОКО ЗА ОКО защитникам Украины передали 25 разведывательных комплексов SHARK общей стоимостью 325 миллионов гривен, 600 единиц стрелкового оружия (гранатометы, минометы, пулеметы) на 400 миллионов гривен и 10 специальных комплексов "Пульстрон" для ДШВ общей стоимостью 500 миллионов гривен.

Сейчас продолжается четвертая волна – "ОКО ЗА ОКО. Дронопад", в рамках которой военных обеспечивают специальными FPV-дронами-перехватчиками и сопутствующей техникой. На поддержку инициативы уже направлено более 500 млн грн.

Кроме того, OKKO участвует и в других проектах по поддержке ВСУ и восстановлению страны. С начала полномасштабного вторжения компания направила на эти нужды более 4,6 млрд гривен.