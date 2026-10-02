Оформление некоторых отсрочек в системе "Резерв+" будет временно недоступно: в Минобороны сделали заявление

В приложении "Резерв+" временно будет невозможно оформить отдельные виды отсрочек. Это связано с плановыми техническими работами в системах Минсоцполитики.

Ожидается, что соответствующие услуги возобновятся 4 октября после 16:00. Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

Когда "Резерв+" не будет работать с этими отсрочками

2 октября в 14:30 начнутся плановые технические работы в системах Минсоцполитики. В связи с этим на несколько суток в "Резерв+" будет недоступно оформление отсрочек, связанных с инвалидностью собственной, детей или родителей.

Повторный вход в приложение не поможет восстановить доступ к этим услугам во время технических работ. Пользователей просят оставаться в своей учетной записи и не выходить из приложения для повторного входа.

Что будет с уже оформленной отсрочкой

Если информация об инвалидности или уже оформленной отсрочке отображается в электронном военно-учетном документе, она сохранится.

О возобновлении работы соответствующих услуг сообщат отдельно. Ориентировочно это должно произойти 4 октября после 16:00.

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что в октябре 2026 года в Украине мобилизация проходит по установленным правилам. В то же время есть военнообязанные, которых не могут призвать, а также те, кто при определенных условиях имеет право на отсрочку – в частности, из-за возраста, состояния здоровья, семейных обстоятельств или работы.