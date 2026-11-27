Жениться на теще больше не получится: на Тернопольщине проверят законность подозрительных браков

В Украине, по крайней мере в Тернопольской области проверят законность регистрации браков, в которых женщины старше мужчин. Проверять будут правоохранители. Таким образом, полиция хочет предотвратить еще одну схему уклонения от мобилизации.

Проверки анонсировал начальник полиции Тернопольщины Сергей Зюбаненко. Он не предоставил никаких подробностей о том, что и как будут проверять, но обнародовал статистику, которая его "поразила".

"Мы проанализировали данные о регистрации браков на Тернопольщине и выяснили, в каких случаях есть основания для проведения проверок правоохранительными органами", – рассказал правоохранитель.

Неравные браки

Он отметил, что за последние годы "стремительно изменилась возрастная статистика браков". Так, с началом полномасштабного вторжения россиян в Украину на Тернопольщине зарегистрировали 103 брака, в которых женщины на 20 лет старше мужчин призывного возраста.

А в 2023 году их было уже 276. Более того, зафиксированы случаи, когда несколько мужчин зарегистрировали браки со своими тещами, рассказал Зюбаненко.

"В феврале 2024 года житель Тернополя 1978 года рождения женился на 66-летней жительнице города Нежина Черниговской области, которая до этого была его тещей. В мае того же года житель Подволочисской общины развелся с женой 1979 года рождения и заключил брак со своей тещей 1958 г.р.", – привел примеры правоохранитель.

Сообщение Зюбаненко в сети. Источник: скриншот

Системная схема

По его словам, в 2024 году было зарегистрировано 145 браков, в которых женщины значительно старше мужчин. А в 2025-м – 138. С начала текущего года "их количество выросло и насчитывает на сегодняшний день 188 браков".

"Такие схемы в нашем обществе, к сожалению, носят системный характер", – считает полицейский.

Причем в этих списках "выгодных" браков фигурируют немало предпринимателей, известных в области людей, заверил Зюбаненко.

Будем проверять

"Разница в возрасте между супругами сама по себе не дает оснований обвинять кого-либо в уклонении от мобилизации. Так же и факт сопровождения человека с инвалидностью при пересечении границы не свидетельствует о нарушении. Но мы будем проверять законность регистрации таких браков и другие схемы уклонения от мобилизации, которые вызывают сомнения у правоохранителей", – пообещал Зюбаненко.

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