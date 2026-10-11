Одна ошибка может убить растение: как правильно обрезать розы осенью

Розу издавна называют королевой сада. Однако для того, чтобы растение было здоровым и обильно цвело, осенью очень важно правильно его обрезать.

Об этом пишет Interia. Издание приводит основные советы для начинающих садоводов.

Лучшее время для осенней обрезки — конец сентября и октябрь. Сосредоточьтесь на прореживании куста и удалении слабых и пораженных частей растения. Обрежьте все ветки с признаками грибка или болезни, чтобы предотвратить их распространение в дальнейшем.

Не забывайте укорачивать густые побеги и сильно разветвленные ветви, которые не цветут. Оставив несколько почек у их основания (укорачивая до высоты 30–40 см), вы обеспечите место для роста новых, сильных побегов весной. Также обрезайте самые длинные ветки. Это защищает куст от поломки при порывистом ветре.

Лучшее время для обрезки — с... Источник: Pexels Развернуть

Важно помнить, что основную формирующую обрезку не следует проводить осенью, так как это может значительно ослабить кустарник перед наступлением зимы.

Избегайте также ошибок при использовании инструментов. Секаторы и ножницы должны быть хорошо заточены. Неровный срез заживает гораздо дольше и увеличивает риск заражения. Кроме того, дезинфицируйте инструменты, чтобы предотвратить распространение болезней от одного растения к другому.

Срезанные ветки (особенно те, что имеют признаки грибковой инфекции) не следует выбрасывать в компост. Все зараженные побеги нужно утилизировать.

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