Одно действие для всех: Зеленский призвал украинцев зажечь свечи памяти

Президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев зажечь в 16:00 свечу памяти. Цель такого действия – почтить и сохранить память о людях, погибших от искусственно созданных голодоморов ХХ века.

Украина чтит погибших от голодоморов ежегодно в четвертую субботу ноября. Об этом президент написал в официальном Telegram-канале.

Президент призвал зажечь свечу памяти

Глава государства призвал украинцев зажечь свечу памяти в 16:00 и подчеркнул, что в этот день между всеми нашими людьми в мире устанавливается очень сильная связь. Она наполнена важным смыслом: нужно уважать и помнить людей, ставших жертвами голодомора.

"Каждый год в четвертую субботу ноября между украинцами в каждом уголке страны и всеми нашими людьми в мире устанавливается очень сильная связь. И наполнена она простым, но важным смыслом: быть украинцем – значит знать, уважать и помнить. Своих. Миллионы наших людей, которые стали жертвами голодомора", – написал Зеленский.

Он подчеркнул, что мы храним память об этих людях и знаем правду о том, кто был виновен в геноциде украинского народа. Также мы передаем нашим детям эти знания и эту честь и уважение, чтобы память обо всех них жила всегда.

"В 16:00 мы зажигаем свечи памяти. Одно действие для всех. Миллионы огней в честь каждого".

Выгивский подчеркнул, что террор со стороны России не прекращается и по сей день

Министр внутренних дел Украины Иван Выговский отметил, что, несмотря на то что прошли десятилетия, попытки России сломить украинцев террором и лишением возможности нормально жить не прекратились. Ракеты и дроны России атакуют украинские склады с продуктами, продовольственные предприятия и логистические центры. На оккупированных территориях россияне создают условия, при которых достать продукты питания практически невозможно.

"Украина сопротивляется. Подразделения системы МВД ежедневно противостоят оккупантам на фронте, защищают и спасают мирных жителей. Гвардейцы, пограничники, полицейские и спасатели доставляют еду и предметы первой необходимости в общины, расположенные ближе всего к линии фронта".

Он напомнил, что несколько недель назад украинские военнослужащие доставили тонны продовольствия на оккупированную россиянами Херсонщину, в Олешки.

"Делаем все, чтобы противостоять агрессору, защищать людей и отстоять право жить на своей земле", – добавил Выговский.

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что в субботу, 28 ноября, президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская приняли участие в общенациональных памятных мероприятиях ко Дню памяти жертв голодоморов. В рамках мероприятий в Успенском соборе Киево-Печерской лавры состоялась молитва, посвященная памяти жертв массовых искусственных голодов.