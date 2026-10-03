Выбирают между голодом и страхом подорваться: жители Олешек бегут из города на велосипедах и пешком. Видео

Жители оккупированных Олешек вынуждены выбирать между голодом и риском подорваться на мине. Десятки людей покидают город самостоятельно — кто-то едет на велосипедах или мопедах, а кто-то идет пешком.

Об этом в Telegram сообщил Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец. По его словам, некоторые уезжают хотя бы для того, чтобы найти и купить еду для себя и своих близких.

Люди покидают Олешки без безопасного маршрута

Как отмечал Лубинец, люди покидают город без нормального транспорта, безопасного маршрута и гарантии, что вообще смогут доехать.

Люди покидают Олешки на велосипедах. Источник: Скриншот

Они знают, что на дороге могут быть мины. В то же время оставаться в Олешках также опасно, ведь люди остались без еды, чистой воды и лекарств.

"Выбор, который Россия ежедневно ставит перед мирными жителями: остаться – и умереть от голода; уехать – и рискнуть подорваться на мине", – написал омбудсмен.

Он также призвал международных партнеров помочь спасти людей.

ЕС призвал обеспечить гуманитарный доступ

Недавно Европейский Союз заявил о необходимости гуманитарного доступа к Олешкам и возможности для гражданских лиц покинуть город.

Лубинец подчеркнул, что людям нужны не только заявления, а безопасный коридор, помощь и шанс выжить.

Люди покидают Олешки на велосипедах. Источник: Скриншот

По его словам, он уже ранее направлял письма в Международный комитет Красного Креста и ООН. Омбудсмен заявил, что все было согласовано, однако Россия блокирует эвакуацию.

"В Олешках и прилегающих населенных пунктах живут такие же люди, как и мы. И именно сейчас их еще можно спасти. Пока есть кого спасать", — подчеркнул Лубинец.

Олешки. Источник: Скриншот

Напомним, в сентябре 2026 года в оккупированных Олешках обострилась гуманитарная ситуация. Из-за заминированных дорог и атак дронов эвакуация жителей стала практически невозможной.

Как писал OBOZ.UA,Украина инициировала срочное обсуждение гуманитарной ситуации в оккупированных Олешках на заседании Постоянного совета ОБСЕ. Украинская делегация должна была проинформировать государства-участники о положении гражданского населения и призвать к немедленному оказанию гуманитарной помощи городу.