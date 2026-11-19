Обследовали десятки гектаров леса: в Карпатах пятые сутки ищут пропавшего туриста из Днепра. Видео

В Ивано-Франковской области уже пятые сутки продолжаются поисково-спасательные работы в Карпатах – спасатели ищут туриста из Днепра 1994 года рождения, который заблудился еще 13 ноября. Это произошло возле озера Несамовитое.

Об этом сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Ивано-Франковской области. Там отметили, что работу спасателей осложняет неблагоприятная погода в высокогорье.

С начала поисков спасатели обследовали 61 гектар леса и прошли 78,7 километра по горным тропам и лесным дорогам. Еще 18 километров местности осмотрели с воздуха с помощью беспилотника. Сейчас поиски туриста продолжаются.

Спасатели работают в тяжелых условиях. Источник: Скриншот видео

В ГСЧС призвали перед походом в горы проверять прогноз погоды и выбирать маршрут, соответствующий вашей физической подготовке. Также нужно сообщать близким, куда вы отправляетесь и когда планируете вернуться.

"Заранее установите мобильное приложение "Порятунок у горах". Через него можно обратиться за помощью и передать спасателям свои координаты. В случае чрезвычайной ситуации звоните 101", – говорится в сообщении.

Озеро Несамовитое. Источник: Скриншот Google Maps

Как сообщал OBOZ.UA, в высокогорье Карпат существенно ухудшились погодные условия, что представляет опасность для туристов и любителей горных походов. На горе Поп Иван зафиксировали сильный ветер, мороз, туман и обледенение, из-за чего спасатели призвали воздержаться от восхождений.