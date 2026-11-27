Обрезка малины перед зимой: этот метод удвоит ваш урожай

Правильная обрезка малины осенью помогает получить больше крупных и сочных ягод в следующем сезоне. Одна ошибка с секатором может оставить кусты практически без урожая, тогда как грамотная обрезка некоторых сортов позволяет собирать ягоды дважды в год.

Некоторые побеги обязательно нужно оставить. Об особенностях осеннего ухода за ягодными кустами пишет польское издание Deccoria.

Почему важно обрезать малину осенью

Если оставлять на малиновых кустах слишком много побегов, растения постепенно загущаются, а ягоды становятся мельче. Старые ветки мешают развитию молодых, забирают питательные вещества и ухудшают доступ солнечного света. В результате урожайность снижается, а сами кусты становятся более уязвимыми к заболеваниям.

Регулярная обрезка улучшает циркуляцию воздуха между побегами и снижает риск распространения грибковых инфекций, в частности серой гнили и отмирания побегов. Кроме того, растение направляет больше ресурсов на развитие здоровых и продуктивных ветвей, а не на поддержание лишней зеленой массы.

Перед началом работы стоит убрать под кустами сорняки, опавшие листья и растительные остатки с признаками болезней. В них могут сохраняться возбудители заболеваний и зимовать вредители. Для обрезки нужно использовать острый и чистый секатор, чтобы не повреждать побеги и не переносить инфекции между растениями.

Как правильно обрезать летнюю малину

Летние сорта малины плодоносят на побегах второго года жизни, поэтому срезать осенью все ветви категорически нельзя. Иначе следующим летом кусты могут остаться без ягод.

В первую очередь нужно удалить старые побеги, которые уже дали урожай. Их обычно легко узнать по более темной, грубой коре и остаткам плодовых веточек. Такие стебли срезают у самой земли, не оставляя длинных пеньков.

Молодые, крепкие побеги этого года, напротив, необходимо сохранить, ведь именно на них в следующем сезоне появятся ягоды. Лучше всего проводить такую обрезку сразу после окончания плодоношения, обычно в июле или августе. Однако, если процедуру пропустили, удалить старые ветки можно и поздней осенью.

Как обрезать ремонтантную малину, чтобы собирать два урожая

Ремонтантная малина отличается тем, что способна плодоносить уже на молодых побегах текущего года. Именно поэтому ее можно обрезать двумя способами в зависимости от желаемого результата.

Первый способ предполагает полную обрезку всех побегов на высоте примерно 5 см от земли. Это делают после завершения вегетации поздней осенью или в конце зимы, до начала весеннего роста. В следующем году растение сформирует новые стебли, которые дадут урожай в конце лета и осенью.

Второй способ позволяет получить два периода плодоношения в течение одного сезона. Для этого после осеннего сбора ягод не нужно полностью срезать все побеги. На самых сильных стеблях удаляют только верхнюю часть, которая уже плодоносила, оставляя здоровую нижнюю часть.

Следующим летом на сохраненных побегах могут появиться первые ягоды. В то же время молодые стебли, которые вырастут весной, обеспечат второй урожай в конце лета или осенью. Таким образом, ремонтантная малина способна плодоносить дважды за сезон, хотя это не означает гарантированного удвоения общего количества ягод.

Стоит учитывать, что такой метод требует более тщательного ухода, поскольку старые и молодые побеги будут конкурировать за влагу и питательные вещества. Поэтому для получения крупных ягод иногда выгоднее оставить только один осенний урожай.

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