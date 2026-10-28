Образы на Хэллоуин для детей: простые варианты

Дети просто обожают Хэллоуин, ведь этот праздник позволяет вдоволь пошалить – напугать взрослых, надеть безумный костюм, получить за это угощение и, конечно, разрисовать лицо. Однако к детскому макияжу нужно подходить ответственно.

Чтобы праздничный образ принес ребенку только приятные впечатления, важно заранее позаботиться о безопасной косметике, правильно нанести грим и тщательно смыть его после праздника. А также выбрать праздничного персонажа так, чтобы он радовал ребенка весь вечер. OBOZ.UA рассказывает, как правильно пройти все этапы.

Самые популярные образы

Страшный клоун, например Пен... Источник: Instagram / @katiefrankierobson Развернуть

Существует целый список классических персонажей, в которых в этот день перевоплощаются и дети, и взрослые. Среди самых популярных вариантов – кошка с нарисованными усиками и носиком, ведьмочка с паутиной возле глаз, вампир с капельками крови у губ, скелет с белыми и черными деталями, привидение или тыква с оранжевыми и черными узорами. Детям также нравятся образы сказочных фей, летучих мышей, зомби и персонажей любимых мультфильмов. Для самых маленьких можно выбрать более простой вариант – паутинку на щеке, маленького паучка, звездочки или тыковку. Такой грим не требует много косметики и времени, но помогает создать праздничное настроение.

Как выбрать безопасную косметику для детского грима

Мексиканская Санта Муэрте оч... Источник: Instagram / @fayrouzahatem Развернуть

Для детского макияжа используйте специальную косметику для аквагрима или грима, предназначенную именно для нанесения на кожу лица. Проверяйте состав, срок годности и возрастные рекомендации производителя. Не используйте краски для рисования, маркеры, гуашь или другие средства, не предназначенные для кожи. Даже косметика с пометкой "натуральная" или "гипоаллергенная" может вызвать раздражение, поэтому перед первым использованием стоит нанести немного средства на небольшой участок кожи ребенка и понаблюдать за реакцией.

Джокер из комиксов DC – хито... Источник: Instagram / @makeupby_loloanne Развернуть

Не наносите грим на раздраженную, поврежденную или воспаленную кожу. Особенно осторожно используйте средства вблизи глаз и губ: для этих участков нужна косметика, прямо разрешенная производителем для соответствующего применения. Если ребенок склонен к аллергическим реакциям, лучше выбрать более простой образ с минимумом косметики.

Как выбрать образ вместе с ребенком

Любимый супергерой? Почему бы и нет. Источник: Pexels

Начните с того, что спросите, кем сам ребенок хочет быть на празднике. Предложите несколько вариантов с учетом его интересов: кошкой, ведьмочкой, скелетом, вампиром или любимым супергероем. Вместе посмотрите примеры и обсудите, какие детали можно передать с помощью грима, а какие – одежды, прически или аксессуаров. Так можно создать выразительный образ, не покрывая косметикой все лицо, а костюм составить из вещей, которые есть дома.

Любой ребенок будет в востор... Источник: Instagram / @katiefrankierobson Развернуть

Учитывайте возраст ребенка, чувствительность его кожи и готовность долго сидеть неподвижно. Малышам лучше предлагать простые рисунки, которые быстро наносятся и легко смываются. Не настаивайте на гриме, если ребенку не нравится запах косметики, ощущение краски на коже или сам процесс нанесения.

Как правильно нанести грим на детское лицо

Тыквенный фонарь можно нарис... Источник: Unsplash Развернуть

Перед нанесением макияжа вымойте руки, очистите кожу ребенка и убедитесь, что она сухая. Используйте чистые кисточки и спонжи, а косметику наносите тонким слоем, следуя инструкции производителя. Не рисуйте непосредственно на веках и слишком близко к глазам, если средство не предназначено для этой зоны. Не стоит также использовать декоративные контактные линзы без консультации со специалистом.

Во время нанесения грима следите за реакцией ребенка: если кожа покраснела, начала чесаться или появилось жжение, сразу прекратите процедуру и смойте косметику. Чтобы вовремя заметить возможную аллергическую реакцию, новое средство лучше испытать на небольшом участке кожи за несколько дней до праздника. Не используйте собственные кисти без предварительной очистки.

Как правильно смыть праздничный макияж

Какой же праздник без маленького вампирчика? Источник: Unsplash

После праздника грим нужно полностью удалить, даже если ребенок устал и хочет сразу лечь спать. Сначала проверьте инструкцию на упаковке: большинство средств для аквагрима можно смыть теплой водой с мягким средством для умывания. Если косметика стойкая, воспользуйтесь средством для снятия макияжа, которое подходит для детской кожи и конкретного типа грима. Не трите лицо – это может вызвать раздражение. После очищения осторожно промокните кожу ребенка мягким полотенцем и при необходимости нанесите привычный увлажняющий крем без ароматизаторов.

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